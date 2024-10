Demain Nous Appartient spoiler : Victor avoue et dénonce Charles ! (vidéo épisode du 7 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Dans une situation délicate, Victor Brunet va finalement passer aux aveux et balancer Charles dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il balance toute la vérité sur le vol de la cagnotte de Jessica !











Victor a finalement confessé l’une de ses anciennes combines : en échange d’une dette, il avait fourni un alibi à Charles Julliard lors du détournement de la cagnotte du défilé de Jessica Moreno ! Cet aveu s’avère crucial pour l’enquête en cours. Raphaëlle en profite pour souligner que Charles aurait de bonnes raisons de s’en prendre à son client.

Et si c’était Charles qui avait incendié le hangar et saboté la voiture de sa mère dans le but de piéger Victor ? Martin peine à y croire mais Victor souligne le fait que saboter une voiture en chemise à manchettes serait vraiment bizarre… Raphaëlle annonce à Martin qu’elle va faire une demande de remise en liberté anticipée.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1786 du 7 octobre 2024 : Victor Brunet balance Charles Julliard

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

