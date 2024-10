Demain Nous Appartient spoilers : Charles démasqué, un drame, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 octobre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 7 au 11 octobre 2024 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série sétoise « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la chute de Charles Julliard.







Publicité





En effet, Timothée a découvert la vérité sur le vol de la cagnotte de Jessica Moreno. Et Victor Brunet avoue qu’il savait et qu’il n’a rien dit ! Il a protégé Charles en échange d’une dette… Marianne et Christelle apprennent la vérité et tombent de haut !

De son côté, Rayane fête ses 18 ans. Pour l’occasion, sa mère, Romy, est de retour à Sète. Mais rien ne se passe comme prévu et un drame se produit : Jack se fait violemment agresser !



Publicité





Mona vit son histoire d’amour avec Joël en secret alors que de son côté, Alain Lehaut en pince pour Marianne…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 octobre 2024

Lundi 7 octobre 2024 (épisode 1786) : Une vieille affaire, non résolue, refait surface. Mona doit mentir pour garder son secret. Rayane n’a pas dit son dernier mot.

Mardi 8 octobre 2024 (épisode 1787) : Charles se sacrifie pour sauvegarder l’unité familiale. Karim fait la plus belle des surprises à Rayane. Mona mène une double vie.

Mercredi 9 octobre 2024 (épisode 1788) : Pour ses 18 ans, Rayane reçoit un héritage de son père. Christelle et Marianne apprennent la trahison de Charles. Alain est sous le charme d’une Sétoise.

Jeudi 10 octobre 2024 (épisode 1789) : En proie aux doutes, Rayane confronte Romy. La vie amoureuse de Marianne est au cœur des ragots. Liam veut savoir la vérité sur Lilou.

Vendredi 11 octobre 2024 (épisode 1790) : Karim identifie un suspect et découvre qu’ils ont une connaissance commune. Georges se lance à la poursuite de Joël. Au lycée, Liam humilie publiquement Lilou.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Victor accusé, il demande l’aide de Timothée ! (vidéo épisode du 2 octobre)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 7 au 11 octobre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…