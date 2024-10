Envoyé Spécial du 10 octobre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 10 octobre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





Envoyé Spécial du 10 octobre 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Home-jacking : péril en la demeure

Le chiffre est alarmant : 515 home-jackings en 2023, soit presque un et demi par jour, avec une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Ce qui frappe le plus dans ces cambriolages violents, c’est la brutalité des méthodes utilisées. Les malfaiteurs emploient la force, les menaces et la séquestration pour créer un choc et s’emparer rapidement de bijoux, montres ou argent liquide. Les victimes subissent ces violences chez elles, dans ce qui devrait être leur refuge.



L’équipe d’Envoyé spécial est allée à la rencontre de célébrités (artistes, footballeurs, animateurs) ayant vécu ces attaques, mais aussi de citoyens ordinaires, également touchés. De simples commerçants témoignent, à visage découvert, de leurs blessures physiques et de la peur qui les hante au quotidien, même chez eux.

Qui sont ces criminels, prêts à s’introduire chez vous ? Recrutés sur les réseaux sociaux, souvent mineurs, ces jeunes délinquants, attirés par l’appât du gain facile, compensent leur manque d’expérience par une violence extrême. Selon le ministère de l’Intérieur, 40 % de ces affaires sont résolues.

Mais qu’advient-il ensuite devant les tribunaux ? Comment surmonter les traumatismes ? Envoyé spécial a rencontré un ancien home-jackeur, qui, après sa sortie de prison, tente de se racheter en dialoguant avec les victimes. Entre violence, traumatisme et reconstruction, cette enquête plonge au cœur du phénomène grandissant du home-jacking.

🔴 La folie Ozempic

Et si c’était la solution miracle pour perdre du poids sans effort ? À l’origine, l’Ozempic est un médicament strictement réservé aux diabétiques de type 2. Mais aujourd’hui, des personnes en bonne santé prennent des risques en détournant cet antidiabétique pour maigrir. En France, l’Ozempic, commercialisé depuis 2019, est prescrit à plus de 200 000 diabétiques de type 2. Ce traitement a considérablement amélioré leur quotidien, avec une simple injection hebdomadaire permettant de contrôler leur maladie.

Cependant, le succès mondial de l’Ozempic a conduit à des pénuries, exacerbées par son usage détourné comme coupe-faim. Des célébrités hollywoodiennes n’ont pas hésité à vanter les vertus « miraculeuses » de l’Ozempic pour perdre du poids, une tendance rapidement amplifiée sur les réseaux sociaux, où des astuces circulent pour se procurer le médicament de manière illégale.

Quelle est l’ampleur de ce marché clandestin ? Jusqu’où iront celles et ceux qui veulent maigrir à tout prix ? Et quelles sont les conséquences pour les diabétiques de type 2, qui ont véritablement besoin de ce traitement ? Si la petite ville de Kalundborg au Danemark, où l’Ozempic est fabriqué, profite des retombées économiques de ce médicament, Envoyé spécial met aussi en lumière les dangers encourus par ceux qui le détournent de son usage médical.

🔴 Trad Wives

Près de dix ans après l’émergence du mouvement #MeToo sur Twitter, un nouveau hashtag fait son apparition sur les réseaux sociaux américains : #tradwives, ou « femmes traditionnelles ». Cette tendance, popularisée par plusieurs influenceuses d’Instagram, prône un retour aux valeurs traditionnelles, où la femme se consacre au foyer pendant que l’homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille. La soumission de la femme à son mari et le rejet du féminisme sont au cœur de ce mode de vie, marqué par une répartition des rôles strictement genrée.

Solie et André, un couple de trentenaires catholiques pratiquants, incarnent pleinement cette vision. Solie ne prend aucune décision au sein du couple et s’adapte aux besoins, y compris intimes, de son mari. Grâce aux réseaux sociaux, leur mode de vie gagne en popularité.

Aux États-Unis, des rassemblements sont même organisés pour encourager les femmes conservatrices à embrasser pleinement leur rôle de « femmes au foyer » et à fonder des familles nombreuses. Soutenues par le mouvement ultra-conservateur de Donald Trump, les « tradwives » sont aujourd’hui au cœur d’un projet de société qui prône une Amérique repliée sur des valeurs traditionalistes.

