Grands Reportages du 12 octobre 2024, sommaire et reportages











Grands Reportages du 12 octobre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Entreprises centenaires : pour le meilleur et pour le pire – Episode 2 » (inédit)

En France, les entreprises familiales représentent les trois quarts de notre tissu entrepreneurial. Parmi elles, certaines sont de véritables institutions ayant traversé les siècles, préservant un savoir-faire qui a peu évolué au fil du temps. Cependant, comment assurer la transmission et l’héritage de ce patrimoine parfois lourd à porter ? Comment trouver le juste équilibre entre respect des traditions et besoin de modernisation ? Pendant une année, quatre entreprises centenaires spécialisées dans le café, le foie gras, le nougat et la porcelaine nous ont ouvert leurs portes. Ces nouvelles générations se préparent à relever un défi majeur, un tournant décisif dans l’histoire de leur société.

Et à 14h50 « Arnaques et vols d’identité »



Être privé de son identité, c’est être exclu de la société. Cette forme de violence, autrefois rare, devient de plus en plus courante. Chaque année, environ 33 000 Français sont victimes d’usurpation d’identité. Avec la multiplication des démarches en ligne, ces fraudes se multiplient. Il suffit qu’un document d’identité soit intercepté et un peu de compétence en retouche d’image pour usurper l’identité de quelqu’un avec une facilité déconcertante. Les victimes, sans distinction d’origine, d’âge ou de statut social, peuvent être n’importe qui, même les plus hauts représentants de l’État… et les conséquences peuvent être graves et dévastatrices.

