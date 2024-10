Publicité





Grands Reportages du 20 octobre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 20 octobre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Héritiers inconnus Saison 4 – Épisode 4 » (inédit)

Entre secrets de famille et enjeux financiers, « Héritiers Inconnus » explore l’univers fascinant des généalogistes successoraux. David, Marine, Julien et Clémence sont des experts dans ce domaine particulier. Lorsque personne ne sait à qui attribuer un héritage après un décès, ce sont eux qu’on appelle pour retrouver les héritiers potentiels. À mi-chemin entre historiens et détectives, ils mènent des enquêtes pour transmettre un héritage parfois inattendu et dévoiler des secrets de famille insoupçonnés. Leur travail, complexe et délicat, les entraîne aux quatre coins du globe, sur des pistes imprévues, au cœur d’histoires souvent étonnantes.

Et à 14h50 dans Reportages découverte « Familles recomposées, pas toujours facile »



En France, un enfant sur dix grandit dans une famille recomposée. Dans ces foyers, tout est à (re)construire : les relations, l’éducation des enfants, le mode de vie et les projets communs. Beaux-parents, enfants, « demi » frères et sœurs… chacun cherche sa place, et la cohabitation peut parfois être compliquée. Ce reportage suit trois familles recomposées qui s’apprêtent à franchir des étapes importantes, susceptibles de les rapprocher ou de créer des tensions : l’arrivée d’un bébé, un mariage et leurs premières vacances ensemble. Pendant près d’un an, nous avons plongé dans leur quotidien.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.