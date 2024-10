13h15 le dimanche du 20 octobre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 20 octobre 2024 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd'hui dans une spéciale Charles Aznavour.





« 13h15 le dimanche » du 20 octobre 2024 : le sommaire

À l’occasion des 100 ans de Charles Aznavour, l’émission « 13h15 le dimanche » a choisi de lui rendre hommage. À travers les propres mots du légendaire chanteur, décédé en 2018, le programme revisite les moments marquants de sa carrière prolifique.

Cette année, Charles Aznavour aurait célébré son centenaire. Parmi les nombreux hommages, la sortie du biopic « Monsieur Aznavour », réalisé par Grand Corps Malade, est prévue le 23 octobre prochain, avec Tahar Rahim dans le rôle du chanteur.



Pour marquer cet événement, « 13h15 le samedi » a opté pour un procédé narratif original, racontant la vie d’Aznavour exclusivement à travers ses propres paroles.

En 1960, alors âgé de 36 ans, Charles Aznavour n’a pas encore connu la gloire. Mais un soir de décembre à l’Alhambra, à Paris, tout peut changer. Puisant dans ses souvenirs d’enfant parisien d’origine arménienne, et dans un parcours marqué par les critiques et les obstacles — son enfance sous l’Occupation, ses débuts avec Pierre Roche, sa rencontre avec Edith Piaf et ses premières chansons d’amour — Aznavour trouve l’inspiration qui le propulsera vers le succès.