Grands Reportages du 5 octobre 2024, sommaire et reportages











Grands Reportages du 5 octobre 2024 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Entreprises centenaires : pour le meilleur et pour le pire – Episode 1 » (inédit)

En France, trois entreprises sur quatre sont familiales. Parmi elles, certaines sont de véritables institutions ayant traversé les époques, préservant un savoir-faire presque inchangé. Mais comment transmettre et recevoir cet héritage, parfois lourd à porter ? Comment concilier la fidélité aux traditions avec le besoin de se réinventer ? Quatre entreprises centenaires, spécialisées dans le café, le foie gras, les chaussettes et l’horlogerie, se préparent à relever un défi majeur : un tournant crucial dans l’histoire de leur société.

Et à 14h50 dans Reportages découverte « Je lutte contre ma peur »



En France, plus de six millions de personnes souffrent de phobies, représentant plus de 10 % de la population. Claustrophobie, agoraphobie, arachnophobie, amaxophobie, acrophobie… Autant de peurs qui perturbent le quotidien et génèrent souvent un sentiment de honte. Pourtant, ces peurs irrationnelles peuvent être surmontées grâce à diverses thérapies, parfois surprenantes. Voici les témoignages de quatre personnes phobiques qui ont décidé d’affronter leurs peurs, même si cela les mène précisément dans les situations qu’elles redoutent le plus.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h35 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.