Les 12 coups de midi : quand Emilien sera-t-il éliminé ? « Je sais que ce ne sera pas éternel »

Emilien continue son incroyable parcours chaque midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est le plus grand champion des jeux télévisés en France et compte plus de 1,5 million d’euros de gains à l’heure actuelle.





Vous vous demandez quand Emilien sera éliminé ? Ce n’est pas à l’ordre du jour, les tournages étant en pause jusqu’à début décembre. En effet, Jean-Luc Reichmann tourne actuellement la nouvelle saison de « Léo Mattéï » à Marseille.







Les tournages des « 12 coups de midi » ont donc une belle avance sur la diffusion et Emilien sera encore là sur votre petit écran en décembre.

Mais il a parlé de son élimination dans une interview pour Télé Star, expliquant être lucide sur le fait que ça s’arrêtera forcément un jour.



« C’est un rythme qui est très particulier. Je sais que ce ne sera pas éternel… Chaque jour c’est juste beaucoup de plaisir et c’est ce qui compte par dessus tout. » a déclaré Emilien.

Et Emilien assure qu’il n’abandonnera pas, il faudra donc qu’un autre candidat réussisse à l’éliminer !

« J’aime beaucoup jouer et je regarde le programme depuis petit donc par amour et par respect, je souhaite continuer le plus longtemps possible. Je ne m’interdirai pas d’arrêter si j’en ai le besoin mais j’aime trop jouer pour arrêter. » a-t-il confié.

Retrouvez Emilien ce samedi midi sur TF1 dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».