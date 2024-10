Ici tout commence du 11 octobre : Laetitia ment à Stanislas (résumé + vidéo épisode 1022 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1022- Laetitia ment à Stanislas les yeux dans les yeux ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Il la confronte au sujet d’Hippolyte mais Laetitia continue de mentir…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 11 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1022

Le secret de Laetitia et Hippolyte prend des proportions incroyables. Billie est persuadée qu’Hippolyte est violent envers Laetitia et a tout révélé à Stanislas. Furieux, ce dernier a frappé son père et doit maintenant s’expliquer devant Myriel et Vallière. Malgré cela, Laetitia persiste à mentir à son compagnon les yeux dans les yeux. Même si celui-ci a de gros doutes, elle lui assure qu’elle lui dit la vérité et qy’Hippolyte ne lui a rien fait. Stanislas choisit de lui faire confiance et l’encourage pour la finale du championnat…

À l’Atelier, Delobel ne parvient pas à se faire respecter. Et Gary instille le doute dans les cœurs et les esprits…



Ici tout commence du 11 octobre 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.