Plus Belle La Vie du 11 octobre 2024 : Lucie dans le coma, Vanessa débauche Aya (résumé + extrait vidéo épisode 189 en avance)

Plus belle la vie du 11 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 189 de PBLV – Lucie est dans le coma aujourd'hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Patrick ne se souvient de rien alors que Jean-Paul est mort d'inquiétude pour sa fille…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 octobre 2024 – résumé de l’épisode 189

Lucie est hospitalisée, et Jean-Paul est à son chevet. Léa arrive, encore dans l’ignorance de la situation. Un lavage d’estomac avec du charbon actif a amélioré son état, tout comme pour Patrick. Apparemment, ils ont tous deux été intoxiqués par ce qu’ils ont mangé. Les résultats d’analyse sont en attente, mais Lucie est dans le coma, ce qui inquiète Jean-Paul. Léa partage ses inquiétudes.

Pendant ce temps là, Babeth est avec Patrick, qui ne se rappelle de rien de sa soirée. Il n’est pas sûr d’avoir préparé à manger, et Babeth lui précise qu’il n’y avait rien sur la table. Il se souvient d’avoir été chercher Lucie au collège avec Aurore et Raphaël, mais ensuite, c’est le flou total. Il ressent de la culpabilité vis à vis de Lucie.



Léa et Gabriel comparent les cas de Lucie et Patrick avec celui de Jules. Léa reçoit les résultats d’analyse et souhaite en faire d’autres pour Jules. Léa et Babeth fouillent l’appartement à la recherche d’éventuels aliments qu’ils auraient pu ingérer. Gabriel fait de même chez Jules et lui explique qu’il suspecte une intoxication alimentaire, nécessitant une nouvelle analyse de sang.

A l’hôpital, Lucie est toujours dans le coma. Léa annonce à Jean-Paul que Patrick et Jules ont les mêmes résultats. Ils savent quel neurotoxique ils recherchent. Soudain, Lucie fait un arrêt cardiaque !

Zoé demande à Ariane combien de temps Louis devra garder son bracelet, mais Ariane ne sait pas. Elle comprend que Zoé a revu Louis et lui rappelle que c’est dangereux. Elle sait à quel point Louis compte pour Zoé, mais elle insiste sur le fait qu’ils ne devraient pas se voir. Zoé lui assure qu’il est comme un père pour elle et qu’elle a besoin de le voir.

À la résidence, Louis semble préparer quelque chose de suspect. Alors qu’il sonde un mur, Mirta arrive et lui demande ce qu’il fait. Louis réalise que Mirta n’est pas très enthousiaste à l’idée de travailler avec un ancien détenu. Elle admet son inquiétude, et Louis lui montre un mur humide, proposant de s’en occuper. Plus tard, Zoé rend visite à Louis, qui fait semblant de ne pas la reconnaître. Mais Zoé insiste et lui prend son badge. Elle est persuadée qu’il prépare quelque chose et ne croit pas à sa réinsertion.

Vanessa est avec Ophélie, qui vient de faire des emplettes. Vanessa questionne Ophélie sur l’étoilé qu’elle a payé avec sa carte. Ophélie lui parle d’Aya, qui vient d’être diplômée et dont elle trouve la cuisine incroyable. Elle lui explique qu’elle a reçu une offre de CDD au Mistral. Vanessa pense qu’Ophélie fait une erreur en restant avec Barbara.

Vanessa Kepler vient parler à Aya. Elle lui propose un essai comme cheffe privée pour un événement qu’elle organise, avec carte blanche. Aya lui dit qu’elle a déjà un emploi au Mistral, mais Vanessa lui fait comprendre qu’elle pourrait gâcher son talent. Aya défend Barbara, et Vanessa s’excuse de l’avoir dérangée avant de partir. Aya lui demande un peu de temps pour réfléchir, et Vanessa accepte.

Au Mistral, Aya retrouve Kilian, qui s’inquiète de ne pas avoir reçu son CDD. Aya explique qu’elle l’a oublié à la résidence et demande si elle pourrait avoir un temps partiel pour continuer sa formation. Kilian en parle à Barbara, qui ne semble pas enchantée et mentionne qu’il lui faudrait un nouvel apprenti. Aya lui dit de ne pas s’en faire, que ce n’est pas grave.

VIDÉO Plus belle la vie du 11 octobre 2024 – extrait vidéo

