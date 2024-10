Ici tout commence du 18 octobre : Laetitia fait une annonce surprise ! (résumé + vidéo épisode 1027 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1027 – Laetitia fait une surprenante annonce à Lionel ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Alors qu’elle a retrouvé Stanislas, elle décide de ne pas partir à Paris !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 18 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1027

Entre Laetitia et Stanislas, la flamme de la passion a repris de plus belle ! Désormais, Laetitia ne pense plus à déménager à Paris. Elle a choisi de renoncer à ses ambitions pour privilégier son histoire d’amour. De son côté, Lionel est sous le choc. Lorsqu’il se retrouve seul avec Stanislas, il ne mâche pas ses mots. Il reproche à Stanislas d’être égoïste et lui fait comprendre qu’il ne devrait pas retenir Laetitia, surtout lorsqu’une opportunité unique se présente à elle. Pour Lionel, c’est simple : si Stanislas l’aime vraiment, il doit la laisser partir. Stanislas pourra-t-il se résoudre à faire ses adieux Laetitia ?

Pendant ce temps, Pénélope restaure son honneur dans le bassin de l’institut. Quant à Jude, il ne fait pas honneur à son rôle d’élève modèle…



Ici tout commence du 18 octobre 2024 – extrait vidéo

