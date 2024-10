Ici Tout Commence spoiler : Malik et Pénélope choqués, Léo va trop loin ! (vidéo épisode du 22 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Léonard est vraiment prêt à tout dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Avec les défis OZ, Léo fait n’importe quoi et il ne semble pas prêt de s’arrêter ! Dans quelques jours, il va aller beaucoup trop loin et se mettre en danger…











Publicité





Léonard est prêt à tout pour remporter la course OZ face à Gaspard, même s’il doit relever des défis périlleux. Sa priorité absolue est de ne pas perdre sa place à l’internat.

Déterminé, Léonard monte en haut de la tour de l’institut. Il abaisse le drapeau de l’Institut Auguste Armand pour s’en emparer alors qu’en bas, Malik veille et stresse en l’attendant… Pénélope le rejoint et promet de garder le secret, offrant même son aide. Jusqu’ici, leur plan semble se dérouler sans accroc. Pourtant, en allant trop loin, Léonard risque de se brûler les ailes…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Souleymane fait une surprenante déclaration à… (vidéo épisode du 21 octobre)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1029 du 22 octobre 2024, Léo va beaucoup trop loin

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.