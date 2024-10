Ici tout commence du 24 octobre : Pénélope va trop loin ! (résumé + vidéo épisode 1031 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1031 – Jasmine va aller beaucoup trop loin ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elle a rompu avec Antoine, Pénélope veut absolument relever un défi Oz complètement fou et sauter de plus de 4 mètres de haut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 24 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1031

Maya félicite Pénélope : elle a boen remis Gaspard à sa place ! Lors de l’annonce du nouveau défi Oz, elle a affirmé au colocataire de Léonard qu’elle le relèverait pour son ami. C’est ainsi que Pénélope tente de se racheter aux yeux de Léonard, car elle se sent coupable d’avoir dévoilé l’existence d’Oz à Antoine Myriel.

Maintenant que l’application est interdite à l’Institut, Léonard pourrait être expulsé de sa propre chambre à l’internat ! Pénélope est donc déterminée à réparer son erreur. Cependant, le défi est particulièrement dangereux : il faut sauter depuis la terrasse ! Si Maya est d’abord inquiète, elle se laisse finalement convaincre par Pénélope. Après tout, Gaspard mérite une bonne leçon. Mais la meilleure amie de Léonard est loin de se douter des risques que Pénélope est prête à prendre…



Pendant ce temps là, Clotilde fait la découverte d’un nouveau type de service. Quant à Lionel, il retrouve son titre de roi des maladresses !

Ici tout commence du 24 octobre 2024 – extrait vidéo

