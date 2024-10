Plus Belle La Vie du 24 octobre 2024 : Louis prépare un casse avec... (résumé + extrait vidéo épisode 198 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 197 de PBLV – La police a Louis dans le viseur cet après-midi sur TF1 dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 octobre 2024 – résumé de l’épisode 198

Louis retrouve Daniel Wellinski et lui explique qu’il a dû simuler une agression. Daniel, soucieux, lui demande où en est la préparation du plan. Louis le rassure : tout est presque prêt. Daniel lui rappelle que le casse a lieu dans une semaine, et Louis assure qu’il sera à la hauteur. Les tunnels sous l’ancienne savonnerie seront leur accès direct à l’objectif.

Pendant ce temps, Ariane remarque que Zoé est perturbée et lui propose de l’accompagner à la bibliothèque pour se changer les idées. Zoé refuse catégoriquement, révélant qu’elle ne veut plus passer son bac, cela ne l’intéresse plus. En larmes, elle confie que Louis lui a demandé de sortir de sa vie. Ariane tente de la convaincre de se tenir à l’écart de lui, car il est déjà dans le viseur de la police. Zoé, furieuse, s’emporte et quitte l’appartement.



De son côté, Louis discute avec Daniel du système d’alarme sophistiqué qu’ils devront désactiver. Malgré la complexité de la tâche, il promet à Daniel un plan infaillible. Cependant, Daniel exprime des doutes sur la capacité de Louis à mener le casse à bien et annonce qu’il le fera à sa place. Louis proteste, rappelant que ce n’était pas l’accord initial et qu’il n’ira pas au-delà de la planification. Il refuse catégoriquement, insistant pour que Daniel trouve quelqu’un d’autre.

Chez Samuel, Barbara lui propose son aide. Il décline et Barbara lui explique que la crèche refuse d’accueillir Yaël à cause des soupçons de punaises de lit, et Barbara, désemparée, ne sait plus quoi faire. Samuel, qui est en congé, propose de garder Yaël pour la journée, et Barbara accepte, soulagée et reconnaissante.

Au même moment, Vadim confronte Steve dans les couloirs de la résidence et lui demande s’il a encore fouillé une chambre. Steve s’excuse, mais Vadim remarque des traces de sang menant au frigo. Nisma arrive à cet instant, et Vadim lui révèle qu’il a surpris Steve en pleine fouille. Steve, inquiet, tente de convaincre Nisma que Vadim cache quelque chose, mais elle part sans un mot.

Chez Patrick et Babeth, Patrick est frustré de voir Babeth au téléphone avec Luna pendant qu’il mange seul. Il s’interroge sur la durée de l’appel, car en prison, les conversations ne peuvent être aussi longues. Il finit par comprendre que Babeth et ses amies ont fait passer un téléphone à Luna. Furieux, Patrick s’inquiète des risques encourus, mais Babeth n’en a cure : elle ne fait qu’aider une amie.

Plus tard, Yolande et Mirta discutent au Mistral. Yolande plaisante en disant qu’elle lui a sauvé la vie en interceptant son panier gourmand, ce qui fait rire Mirta. En partant voir Luna au parloir, Mirta remercie Yolande pour son amitié sincère, avouant qu’elle avait craint que Robert ne vienne interférer entre elles.

De son côté, Barbara est abordée par Jennifer au Mistral. Jennifer lui fait remarquer que Samuel ne peut pas gérer Yaël et répondre à tous ses messages en même temps. Barbara, encore secouée depuis son enlèvement, avoue qu’elle ne se sent jamais tranquille. Jennifer tente de la rassurer, affirmant que Samuel prend bien soin de leur enfant. Elle propose une soirée entre amies pour lui changer les idées. Plus tard, Barbara et Jennifer prennent un verre en bord de mer. Barbara se confie à Jennifer sur son envie de retrouver du bonheur, jalousant un peu la relation de Jennifer avec Samuel. Elle évoque sa solitude et le manque de soutien qu’elle ressent. Jennifer lui propose de l’aider à rencontrer quelqu’un, en plaisantant sur une sélection parmi ses patients.

Au parloir, Mirta rend visite à Luna et tente de la rassurer, mais Luna s’inquiète de l’affaire avec Robert. Mirta peine à profiter de son bonheur en sachant Luna enfermée, mais cette dernière insiste pour que ses proches continuent à aller bien, malgré tout.

De son côté, Ariane discute avec Éric et s’inquiète des répercussions de ses paroles sur Zoé. Elle regrette d’avoir évoqué Louis et le risque de rechute. Pendant ce temps, Zoé retrouve Louis pour le prévenir que la police le surveille. Louis, au courant, reste impassible. Zoé insiste pour l’aider dans son casse, affirmant qu’elle est la meilleure pour ça. Mais Louis lui demande de lâcher l’affaire, répétant que sa mère s’occupe d’elle et qu’il est trop tard pour eux. Zoé lui rappelle leur passé, leur invincibilité, mais Louis tourne la page. Ariane, en proie à des doutes, confie à Éric qu’elle se sent impuissante face à Louis. À ce moment, Zoé, désespérée, se tient sur un toit, hurlant dans le vide…

VIDÉO Plus belle la vie du 24 octobre 2024 – extrait vidéo

