Ici tout commence du 25 octobre : Pénélope hospitalisée entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1032 en avance)

Ici tout commence du 25 octobre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1032 – Pénélope est hospitalisée, entre la vie et la mort, ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Après avoir sauté de la terrasse, Pénélope a fait un infarctus massif !





Ici tout commence du 25 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1032

Pénélope est dans un état critique, et les médecins ne peuvent pas encore se prononcer : ils ne savent pas si elle survivra ! La jeune femme a subi un infarctus massif après avoir sauté de la terrasse de l’Institut, révélant enfin son lourd secret : elle souffre de graves problèmes cardiaques.

A l’hôpital, Antoine, Joachim, et Souleymane sont profondément inquiets. Antoine se sent coupable et regrette d’avoir laissé Pénélope sauter, mais son fils le réconforte en lui rappelant qu’il n’aurait rien pu faire pour l’en empêcher. Pour Souleymane, l’unique responsable est l’administrateur d’Oz. Maintenant, il ne reste qu’à attendre et espérer…



À l’Institut, une véritable chasse à l’homme s’organise. De leur côté, Hortense et Stanislas s’unissent pour aider Alice à accomplir son rêve. Et Zoé se retire et entre en mode « repli »…

Ici tout commence du 25 octobre 2024 – extrait vidéo

