Plus Belle La Vie du 25 octobre 2024 : Jennifer fait une révélation à Samuel, Zoé piégée (résumé + extrait vidéo épisode 199 en avance)

Plus belle la vie du 25 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 199 de PBLV – Jennifer va faire une révélation choc à Samuel cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 octobre 2024 – résumé de l’épisode 199

Zoé demande à Ariane comment elle va et s’excuse pour ce qui s’est passé la veille. Elle lui confie que la situation est difficile à gérer, et Ariane lui répond qu’elle comprend. Elle propose à Zoé de rester à l’appartement le temps que Louis « s’en aille ». Zoé le prend mal, s’emporte de nouveau, puis quitte les lieux.

Pendant ce temps, Louis retrouve Daniel pour parler des plans du casse. Daniel le félicite pour la qualité du travail, mais lui rappelle qu’il est le seul à pouvoir réussir ce coup. Louis refuse, expliquant que son bracelet électronique l’empêche de faire quoi que ce soit. Daniel lui suggère de trouver quelqu’un et l’interroge sur son complice lors du vol du collier. Louis minimise en disant qu’il ne le connaissait pas bien et qu’il est parti. Il estime que sa dette est payée avec tout le travail de préparation. Daniel insiste sur l’importance de retrouver ce complice, affirmant qu’il serait dommage de se passer de ses talents. Plus tard, Louis se trouve dans les souterrains, suivi discrètement par Zoé…



Robert a déposé un bouquet de fleurs pour Mirta, accompagné d’un walkman et d’une cassette. Il lui propose un rendez-vous sur leur plage. Mirta retrouve Robert sur la plage. Il culpabilise pour les événements récents et décide de détruire son fumoir. Mirta le rassure en disant que tout est derrière eux, et ils dansent ensemble, écoutant la musique du walkman. Robert lui avoue ses sentiments, mais Mirta, encore marquée par l’incarcération de sa fille, lui confie qu’elle n’est pas prête pour une relation amoureuse. Robert lui assure qu’il est prêt à attendre.

Mirta confie à Yolande avoir passé un bon moment avec Robert, tout en précisant qu’ils ne forment pas un couple. Elle admet ne pas avoir ressenti cela depuis longtemps mais doute de sa capacité à partager de l’intimité avec un homme. Yolande l’encourage à suivre son cœur, rappelant que la vie est courte.

Jennifer et Samuel se promènent avec Yaël, et une passante leur fait remarquer qu’ils sont adorables et qu’ils semblent même se ressembler. Plus tard, Samuel et Jennifer ramènent Yaël chez Barbara. Celle-ci leur annonce qu’ils peuvent maintenant rentrer chez eux et plaisante sur le désordre de son appartement, ce que Samuel minimise. Jennifer note que Samuel semble sous le charme de Yaël, et il propose à Barbara de garder Yaël si elle a besoin. De retour chez eux, Jennifer remercie Samuel pour avoir hébergé Barbara et Yaël, tout en lui avouant qu’elle est heureuse de le retrouver. Samuel lui confie que cette expérience avec Yaël lui a fait réaliser qu’il a envie de devenir père. Jennifer, prise de court, avoue qu’elle ne souhaite pas avoir d’enfant, ni maintenant ni jamais, laissant Samuel sous le choc.

Ariane, inquiète, signale à Jean-Paul la disparition de Zoé. Jean-Paul tente de la rassurer, mais Ariane, très angoissée, décide de partir à sa recherche. A la résidence, Steve est avec Yolande pour préparer les décorations du « Día de los Muertos ». Louis les rejoint et informe Yolande que les travaux sont terminés et que l’eau est de nouveau disponible. Pendant ce temps, Zoé, toujours dans le souterrain, réalise qu’elle est perdue. Elle ne retrouve plus la sortie, et son téléphone s’éteint, la plongeant dans la panique totale.

VIDÉO Plus belle la vie du 25 octobre 2024 – extrait vidéo

