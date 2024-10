Ici Tout Commence spoiler : Jim choqué par le retour de... (vidéo épisode du 7 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Sitôt l’histoire avec Cléo close, on peut dire que Jim n’est pas au bout de ses surprises dans votre feuilleton culinaire de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Marc est parti en voyage pour plusieurs mois loin de l’institut, voilà que Jasmine informe Jim que son frère est déjà de retour !











Jasmine gaffe, elle pensait que Jim était au courant. Son frère, Thibault, est déjà retour à l’institut ! Il est revenu pour représenter l’école de Lille au championnat des Maîtres d’Hôtel ! Jim est sous le choc, son frère n’a même pas pris la peine de le prévenir…

Et visiblement son retour, le touche plus que ce qu’il essaie de faire croire à Jasmine et Souleymane…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1018 du 7 octobre 2024

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.