C à vous du 2 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 2 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mercredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Kate Winslet est l’invitée exceptionnelle de C à vous

🔵 Macron, Le Pen, Chirac, Sarkozy, … Roselyne Bachelot, ancienne ministre, raconte les politiques qui ont fait la France d’aujourd’hui dans le livre « Sacrés monstres ! » disponible le 3 octobre



Publicité





🔵 40 ans après la mort de Grégory, son père Jean-Marie Villemin se livre dans une BD : on reçoit Pat Perna, scénariste de bandes dessinées et auteur de « Grégory » disponible le 3 octobre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef du restaurant « Choukran » à Paris

🔵 🎵 Dans le live : Kimberose interprète « Good days » en live

🔵 Dans la Suite de C à vous : Laurent Gerra et Eddy Mitchell pour le téléfilm « Un père idéal » diffusé mercredi 2 octobre à 21h05 sur France 2; et Gilles Legardinier pour le livre « J’ai commencé par mourir »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 2 octobre 2024 à 19h sur France 5.