Ici Tout Commence spoiler : un couple se sépare ! (vidéo épisode du 7 octobre)

Ici tout commence spoiler – La redistribution des chambres de l’internat va avoir des conséquences inattendues dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Mattéo et Jude vont finalement se séparer !





Avec le tirage au sort des chambres, Mattéo et Jude ont du vivre ensemble après seulement quelques mois de relation.







Et on peut dire que la cohabitation leur a été fatale ! Après une gaffe de Lionel, Mattéo comprend que Jude ait allé se plaindre de lui et de son gros côté bordélique… Il n’apprécie pas et annonce à Jude qu’il quitte la chambre !

Jude en a marre et décide de s’en aller… Lionel culpabilise et demande à Laetitia d’accueillir Mattéo pour la nuit…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1018 du 7 octobre 2024, Jude et Mattéo se séparent

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.