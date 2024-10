C dans l’air du 3 octobre 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 3 octobre 2024, invités et sommaire – Ce jeudi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 3 octobre 2024 : le sommaire

⬛ Le gouvernement Barnier doit trouver 60 milliards d’euros en 2025 pour réduire le déficit à 5% du PIB, soit 40 milliards d’économies et 20 milliards de recettes supplémentaires. Un tel effort, jamais vu sur un seul budget en France, manque encore de précisions, mais certaines mesures commencent à émerger.

Côté économies, les retraités devront attendre six mois de plus, jusqu’en juillet 2025, pour voir leurs pensions réajustées à l’inflation, permettant ainsi une économie de 3 milliards d’euros. Du côté des recettes, des impôts temporaires seront introduits sur les grandes entreprises profitables et les plus riches. Ces nouvelles taxes sur les sociétés pourraient rapporter 8 milliards d’euros, bien que les modalités exactes restent floues. Pour les ménages les plus fortunés, représentant les 0,3 % les plus aisés, des prélèvements spécifiques seront envisagés, touchant environ 65 000 foyers gagnant plus de 500 000 euros par an.



Le gouvernement prévoit également des mesures de fiscalité verte, générant environ 1,5 milliard d’euros, notamment via des taxes sur les voitures polluantes et le transport aérien.

Ces annonces suscitent déjà des critiques au sein de la majorité. Gérald Darmanin, ancien ministre des Comptes publics, a qualifié le projet de budget d’ »inacceptable », notamment en raison des hausses d’impôts sans réformes structurelles, et menace de ne pas le voter. Au Sénat, certains élus se montrent également inquiets du manque de détails.

Face à la nécessité de rétablir les finances publiques, la France, qui emprunte désormais à des taux plus élevés que le Portugal et l’Espagne, semble en difficulté par rapport à ces voisins qui ont su relancer leur économie. L’Espagne, avec une croissance prévue de 2,8 % en 2024, profite notamment d’une forte consommation, stimulée par une hausse de 54 % du salaire minimum en six ans, tandis que le Portugal a assaini ses comptes publics après une crise budgétaire majeure.

En France, la vente de biens immobiliers publics continue d’être une stratégie pour compenser les dérapages budgétaires. En 2023, l’État a vendu 645 biens pour 280 millions d’euros.

