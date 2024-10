Ici Tout Commence spoilers : des retours, un dérapage, les résumés jusqu’au 25 octobre 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 25 octobre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2024.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Gaëtan et Joachim sont tous les deux de retour à l’institut. Gaëtan ne se sent plus le bienvenue alors que Hortense et Stanislas décident d’aider Alice à réaliser un rêve.

De son côté, Pénélope se rapproche de Gaspard et ils dérapent… Et Lionel fait une énorme gaffe.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 21 au 25 octobre 2024

Lundi 21 octobre 2024 (épisode 1028) : A L’institut, Pénélope se risque au jeu de l’amour et du hasard. La brigade de Jude en voit de toutes les couleurs ! Rose affronte une Carla, un peu soupe au lait.

Mardi 22 octobre 2024 (épisode 1029) : A L’institut, Léonard et Pénélope jouent avec le feu. De son côté, Jude comble sa peur du vide. Gaëtan ne se sent plus le bienvenu à L’institut.

Mercredi 23 octobre 2024 (épisode 1030) : L’application OZ trouve un nouveau porte-drapeau. Le légendaire flair d’Hortense est mis à rude épreuve ! Joachim reçoit sa première critique gastronomique…

Jeudi 24 octobre 2024 (épisode 1031) : A L’institut, Pénélope ose tout ! De son côté, Clotilde découvre un nouveau type de service… Lionel reprend sa couronne de roi de la gaffe !

Vendredi 25 octobre 2024 (épisode 1032) : A L’institut, une chasse à l’homme se met en place. Hortense et Stanislas aident Alice à réaliser son rêve ! De son côté, Zoé passe en mode « grotte ».



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jim surprend Jasmine et Thibault (vidéo épisode du 8 octobre)

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 7 au 11 octobre 2024 en cliquant ICI

du 14 au 18 octobre 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici