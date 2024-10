Insoupçonnable du 1er octobre 2024 : le final ce soir sur France 2

Publicité





« Insoupçonnable » au programme TV du mardi 1er octobre 2024 – Ce mardi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Insoupçonnable ». Cette série docu-fiction adaptée du livre « Le Grêlé – Le tueur était un flic » de Patricia Tourancheauvous plonge dans le le plus grand cold case de France, l’affaire dite « du Grêlé ».





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 1er octobre 2024

Épisode 3 : Nous sommes à l’ère de l’obsession : le psychiatre et les enquêteurs sont consumés par cette affaire interminable, marquée par d’innombrables fausses pistes. Avec les avancées de la police scientifique et l’utilisation de l’ADN, l’affaire du Grêlé s’étend de manière tentaculaire. Pourtant, malgré la quantité de dossiers, d’indices et les nouveaux outils à disposition, l’affaire échappe aux enquêteurs, et le tueur reste introuvable.

Épisode 4 : Alors que le psychiatre reconstitue les dernières pièces du puzzle, des enquêteurs indépendants se plongent à leur tour dans l’énigme du Grêlé. Pendant ce temps, l’enquête officielle est au point mort depuis des années. Mais un ultime rebondissement survient dans cette affaire hors du commun : le corps de François Vérove est découvert dans un petit studio. À ses côtés, une lettre révèle enfin les réponses tant attendues après trente ans d’investigations.



« Insoupçonnable » – rappel du synopsis

Un psychiatre spécialisé dans les tueurs en série se passionne pour un célèbre cold case français récemment élucidé. Alors qu’il replonge dans l’enquête, et que les policiers ainsi que les victimes de l’époque revivent leurs souvenirs, émerge une affaire vertigineuse, digne d’un sombre récit à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde.

Daniel Zagury, expert psychiatre auprès des tribunaux et spécialiste des tueurs en série, explore les méandres de la psyché de ces criminels. Sa carrière et ses recherches sur les mécanismes mentaux des tueurs ont inspiré le personnage de la série.

Ce psychiatre se plonge intensément dans l’esprit du tueur en série, et ses découvertes bouleversent toutes ses certitudes. Lors d’un ultime face-à-face, il exhume des aspects cachés de la vie de cet homme qui a échappé à la justice pendant plus de trente ans.

À travers quatre épisodes, la série retrace la traque inachevée de ce criminel insaisissable. Des archives inédites, mises au jour par Patricia Tourancheau, jalonnent le récit de témoins clés. Policiers, victimes restées jusque-là silencieuses, et enquêteurs indépendants relatent l’affaire, tentant de comprendre comment et pourquoi « le Grêlé » a échappé si longtemps aux forces de l’ordre.