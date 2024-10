« Jumanji Next Level » : votre film ce soir sur TF1 (27 octobre 2024)

Publicité





« Jumanji Next Level » au programme du dimanche 27 octobre 2024 – C’est la rediffusion du film « Jumanji Next Level » qui vous attend ce dimanche soir sur TF1. Un film réalisé par Jake Kasdan avec Dwayne Johnson dans le rôle principal.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de TF1+ et ce depuis tous vos appareils connectés.







« Jumanji Next Level » : synopsis

Bien que l’équipe soit inchangée, le jeu, lui, a évolué. La bande replonge dans Jumanji pour y découvrir un univers radicalement transformé. Ils devront survivre à des environnements hostiles, allant des déserts brûlants aux montagnes enneigées, avec un seul but : s’échapper du jeu le plus périlleux du monde.

3 choses à savoir sur votre film

– Entre 2018 et 2020, « Jumanji: Next Level » a été sélectionné 6 fois dans diverses catégories et a remporté 1 récompense

– Le café « Chez Nora » appartient à Nora Shepherd, la tante de Judy et Peter Shepherd, les héros du film original Jumanji, interprétée par Bebe Neuwirth.

– La dernière scène est un hommage direct au film original Jumanji, dans lequel les enfants Judy et Peter Shepherd avaient relâché par accident des animaux dans le monde réel.



Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images de la bande-annonce de votre film.

Rendez-vous ce soir sans faute dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.