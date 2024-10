« Tempête » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 2 (27 octobre 2024)

Publicité





« Tempête » au programme TV du dimanche 27 octobre 2024 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Tempête ». Un film de Christian Duguay, avec Mélanie Laurent et Pio Marmaï dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Tempête » : l’histoire

Zoé est née au haras de ses parents et a grandi parmi les chevaux, avec un seul rêve : devenir jockey. Tempête, une pouliche qu’elle voit venir au monde, devient vite son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, paniquée, lui piétine accidentellement le dos, anéantissant ses espoirs : Zoé ne marchera plus. Pourtant, elle s’accroche, année après année, prête à tout pour retrouver le chemin de son destin et accomplir l’impossible.



Casting : interprètes et personnages

Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet-Klein, Carmen Kassovitz, Charlie Paulet et June Benard. Avec la participation de Carole Bouquet et Danny Huston.

VIDÉO bande-annonce