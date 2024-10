« Le Daron » du 28 octobre 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Le Daron, vos épisodes inédits du lundi 28 octobre 2024 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la série « Le Daron » avec Didier Bourdon dans le rôle principal. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 28 octobre

Épisode 3 « Libérez Jessie ! » : Le cabinet Daron défend une célèbre chanteuse, victime d’un placement abusif sous curatelle. Daron parvient à lui rendre sa liberté avec brio, mais un crime inattendu vient soudain bouleverser la situation…

Épisode 4 « Terre d’asile » : Un jeune Afghan, réfugié en France avec sa petite sœur, se retrouve accusé de meurtre, bien qu’il clame son innocence. Daron et Pauline devront mobiliser tout leur talent pour révéler la machination dont il est la cible…



« Le daron » : rappel de la présentation de la série

Vincent Daron (incarné par Didier Bourdon), un avocat talentueux et excentrique à la cour de Bordeaux, est à la tête d’un prestigieux cabinet familial qu’il a cofondé avec son frère Jean-Michel. Cependant, à la mort de ce dernier, Vincent est stupéfait d’apprendre que son frère a légué l’ensemble de ses parts à Pauline Lefranc (Mélanie Bernier), une jeune avocate qui vient tout juste de lui causer des ennuis lors d’un procès, et qui n’a aucun lien de parenté avec eux.

Cette révélation bouleverse d’autant plus Vincent que ses enfants, les jumeaux Esther (Audrey Pirault) et Grégory (Ludovik), espéraient hériter des parts de leur oncle et intégrer l’association du cabinet. Vincent devra alors faire face à une série de révélations inattendues autour de Pauline, tout en déployant toute son astuce et son charisme pour surmonter cette crise familiale.

Personnages et interprètes

Avec : Didier Bourdon (Daron), Mélanie Bernier (Pauline), Audrey Pirault (Esther), Ludovik (Greg), Aline Afanoukoé (Nadia), Nick Mukoko (Mahady), Jean Dell (Charles Poncet), François-David Cardonnel (Mathieu), Eric Naggar (Notaire Engerrand Lebeau), Laurence Oltuski (Juge Hélène Bazec), François Bureloup (Edouard Leminski), Emilie Hantz (Eloïse Poncet), Olivia Gotanegre (Tania), Constantin Balsan (Axel Lacourt), Elsa Hyvaert (Romy), Sébastien Boissavit (Capitaine Laurent Mercier), Mélanie Peyre (Astrid lacourt), Jeff Bigot (Bâtonnier), Gin Minelli (Angelina), Charles Morillon (Jordan), Line Phé (Mai Than), Nina Piguet (Jessica), Laurence Charollais (Sandrine Despieds)