Le Maître du Jeu : qui était-il ? Qui a gagné ? (résumé et replay finale du 25 octobre 2024)

Le Maître du Jeu du 25 octobre 2024 – C’est parti pour le final du jeu de TF1 « Le Maître du Jeu », le jeu d’enquête présenté par Laurent Ruquier sur TF1. Au petit déjeuner du 5ème jour d’enquête, Arnaud Ducret est sur la piste de Max Boublil et tente de le piéger en lui demandant s’il a déjà rencontré le Maître du Jeu.





Mais Max a de la chance, ils sont plusieurs à penser que le complice pourrait être Cartman. Place ensuite à un premier jeu. Et contre toute attente, tout le monde vote pour Max comme étant le moins bon complice !







Claire, Elsa , et Valérie sont les seules pour voir une nouvelle bobine par parties. Elle peut découvrir des proches du Maître du Jeu pour dresser son portrait chinois. Quelques indices difficiles à relier : une classe, le chat, le lapin, « merci patron », de la muscu. Elles recoupent tout ensemble ensuite et Max essaie encore de les mettre sur des fausses pistes. Cartman le remarque.

Le Maître du jeu révèle les indices qu’ils ont trouvé : la marinière, la lune et le lapin. Arnaud est convaincu que c’est Tony Parker. Valérie et les autres pensent que ça colle !



Place à la dernière cérémonie des soupçons. La personne qui a été désignée enquêtrice de confiance, c’est Elsa ! Place aux votes, Elsa désigne Kody, qui sauve Valérie, qui sauve Arnaud, qui sauve Claire, qui sauve Cartman. Max Boublil, complice du Maître du Jeu, est donc démasqué et éliminé !

Le Maître du Jeu annonce aux enquêteurs qu’ils ont bien découvert son complice ! Tout le monde est sous le choc. De son côté, Elsa rencontre le Maître du Jeu. Il lui offre une info clé : il est connu pour être comédien ou comédienne. De quoi éliminer Tony Parker !

La salle des 100 visages attend les enquêteurs. Ils vont pouvoir éliminer 22 visages. Claire se trompe en enlevant Matt Pokora, il ne reste plus que 26 visages !

Le lendemain matin, les enquêteurs découvrent que le Maître du Jeu leur a donné un indice : l’affiche du film « Les Seigneurs ». Ils pensent à Omar Sy, Gad Elmaleh ou Franck Dubosc !

Dernier jeu afin d’accéder à la dernière bobine. C’est en duos que les enquêteurs s’affrontent ! Arnaud et Claire se trompent et sont éliminés du jeu juste avant la finale ! Elsa, Cartman, Valérie et Kody accèdent à la dernière bobine.

Ils visionnent la dernière bobine, qui concerne l’enfance du Maître du Jeu. Il annonce n’avoir mis que 4 indices dans le magnéto ! Ils ont trouvé magie et éloquence. Les enquêteurs débriefent ensuite, ils éliminent Omar Sy. Et tout colle avec Franck Dubosc !

Le gong annonce la fin de l’enquête. Il est l’heure de la révélation, vont-ils gagner les 100.000 euros au profit de leurs associations ? Ils donnent au Maître du Jeu un ultime nom : Franck Dubosc ! Max Boublil débarque ensuite et explique aux enquêteurs qu’ils sont dans l’erreur. Il affirme que la bonne réponse était JoeyStarr. Laurent Ruquier leur demande ensuite s’ils veulent changer d’avis ou pas. Les enquêteurs confirment Franck Dubosc !

Franck Dubosc était le Maître du Jeu

Le Maître du Jeu tombe le masque : il s’agissait bien de Franck Dubosc ! Ils remportent donc 100.000 euros pour leurs associations : Elsa jouait pour « Ciel bleu », Valérie pour « CéKeDuBonheur », Kody pour « La chaîne de l’espoir » et Cartman pour « Eva pour la vie ».







Le replay de l’épisode du 25 octobre

Si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur TF1+.