Vendredi tout est permis du 25 octobre 2024 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Vendredi tout est permis du 25 octobre 2024 : qui sont les invités ce soir ? Ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1, retrouvez un nouveau numéro de « Vendredi tout est permis ». Il s'agit d'un inédit et on vous propose de découvrir dès maintenant quels invités seront aux côtés d'Arthur aujourd'hui.





A suivre à 23h40, juste après « Le Maître du Jeu », sur TF1 et en replay sur TF1+.







Vendredi tout est permis du 25 octobre 2024, les invités ce soir

Arthur vous donne rendez-vous pour une soirée unique de « Vendredi tout est permis » ! Préparez-vous pour des moments de rire inoubliables, entourés d’invités exceptionnels : Donel Jack’sman, Patrick Chanfray, Léa Djadja, Jovany, Majid Berhila, Iris Mittenaere et Bruno Guillon. Cette joyeuse troupe relèvera avec humour et autodérision les défis emblématiques de l’émission, comme « Let’s Dance », « Quiz Imitateur », « Décollage immédiat » ou le fameux « One Word Song » !

Des séquences cultes à venir pour une soirée où tout est permis et la bonne humeur assurée !



