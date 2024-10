Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 17 octobre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 2)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 17 octobre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 11 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode intitulé « Le tour de France des gâteaux », c’est finalement Laetitia qui a été éliminé.







Sur l’épreuve créatrive, les pâtissiers devaient réaliser un « gâteau-train ». Benjamin, Tsiory et Christelle ont fait un top tandis que Timothée et Laetitia se sont loupés.

Sur l’épreuve technique, ils devaient reproduire l’escargot de Quentin Billeau. C’est José qui a fini 1er, suivi de Laetitia. De son côté, Timothée s’est loupé et a fini dernier !



Et enfin sur l’épreuve surprise, Cyril et Mercotte leur ont donné le défi de revisiter le Paris-Brest tout en le faisant voyager à travers la France. A la clé, un cupcake d’or pour se qualifier directement pour la semaine suivante ! Et c’est Timothée qui l’a remporté.

Le Meilleur Pâtissier du 17 octobre 2024 : José tablier bleu, Laetitia éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Il n’y a pas eu débat, ils ont désigné… José ! Et pour le pâtissier éliminé, c’était entre Laetitia et Oussama… Et c’est finalement Laetitia qui a été éliminée !

Rendez-vous le jeudi 24 octobre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.