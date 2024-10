Les enquêtes de Dan Sommerdahl : lancement de la saison 4 ce soir sur France 3 (27 octobre)

Publicité





Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 27 octobre 2024, vos épisodes ce soir – Ce soir à la télé, France 3 lance la saison 4 inédite de la série « Les enquêtes de Dan Sommerdahl ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 1.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







Les enquêtes de Dan Sommerdahl du 27 octobre 2024 : votre épisode ce soir

Épisode 1 – Jusqu’à la lie

Une figure emblématique du monde viticole danois est retrouvée morte dans le chai de son domaine, au lendemain de son anniversaire. Dès que Dan Sommerdahl et son équipe interrogent les invités de la fête, les premières failles commencent à se dévoiler.

Avec Peter Mygind (Dan Sommerdahl), André Babikian (Flemming Torp), Laura Drasbæk (Marianne Sommerdahl), Peter Gantzler (Svend), Mathias Käki Jørgensen (Benjamin), Mia Helene Højgaard (Laura Sommerdahl)



Les enquêtes de Dan Sommerdahl : présentation de la saison 4

Dans cette nouvelle saison des « Enquêtes de Dan Sommerdahl », la ville côtière d’Elseneur est à nouveau le théâtre de crimes et de complots. Dan parviendra-t-il enfin à faire tomber son ennemi juré ? La pression monte, d’autant plus que sa nouvelle compagne dissimule un sombre secret, menaçant à la fois sa vie amoureuse et sa carrière…

« Les enquêtes de Dan Sommerdahl » saison 4, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV