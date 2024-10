« Mia, 17 ans pour toujours » : votre téléfilm ce 4 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mia, 17 ans pour toujours » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 4 octobre 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mia, 17 ans pour toujours » : l’histoire, le casting

Mia Sheldon avait tout pour réussir. Belle et intelligente, cette jeune Hawaïenne venait d’être admise dans une prestigieuse école d’art à Paris. Sa mère, Laura, était ravie que sa fille, orpheline de père, ait une telle opportunité. Bailey, la meilleure amie de Mia, partageait cette joie, bien que peinée de les voir séparées par les circonstances. Mais un soir, Mia ne rentre pas chez elle, et quelques jours plus tard, elle est retrouvée assassinée. Bailey, rejetée par son beau-père, trouve refuge chez Laura et lui confie l’existence d’un petit ami secret de Mia ainsi que des camarades de lycée qui la harcelaient. Laura commence alors à suspecter tour à tour ces individus, jusqu’à ce que le shérif lui révèle l’identité inattendue du principal suspect.



Avec : Cerina Vincent (Laura), Emily Skinner (Bailey), Alexis Jayde Burnet (Mia), Brian Krause (Le shérif Douglas)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Charlie, addict à 18 ans ».

« Charlie, addict à 18 ans » : l’histoire et le casting

Pour Charlie, c’est un nouveau chapitre qui commence en intégrant un nouveau lycée après avoir lutté contre des problèmes d’addiction. Bien que le lycée Bridgemond semble plus calme, il se heurte à un conseiller d’éducation un peu particulier et à l’émergence d’une nouvelle substance…

Avec : Elizabeth Adams (Charlie), Lora Burke (Amber), Kadrian Enyia (Matt), Nick Smyth (Andrew Fell)