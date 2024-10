Thierry Ardisson tacle Cyril Hanouna : « Je suis ravi que C8 s’arrête »

Publicité





On peut dire que Thierry Ardisson ne mâche pas ses mots et ce n’est pas un secret : il n’aime pas Cyril Hanouna. Et dans une interview pour Buzz TV, Thierry Ardisson en a remis une couche en se réjouissant de la suppression de C8 et en s’en prenant directement à l’animateur de « Touche pas à mon poste ».





« Je suis ravi que C8 s’arrête ! » a déclaré Thierry Ardisson avant de cible plus précisément Cyril Hanouna.







« J’espère que Cyril Hanouna ne retrouvera pas de travail. Personne ne l’engagera, il est cramé. Je crois, frérot, que tu vas devoir te contenter d’Europe 1 » a-t-il confié.

Il s’en est aussi pris à TPMP, le talk-show quotidien de Cyril Hanouna sur C8 : « Quand il nous dit qu’il est un génie de la télévision et que les autres producteurs sont nuls, alors que la seule idée qu’il a jamais eue, c’est de mettre quelques chroniqueurs stipendiés autour d’une table, c’est pathétique »



Déjà en décembre dernier lors d’une invitation dans « Quotidien » sur TMC, Thierry Ardisson avait dit tout le mal qu’il pensait de l’animateur de C8. Rappelons qu’en juillet, l’ARCOM a annoncé sa décision de ne pas renouveler les fréquences de C8 et NRJ 12 sur la TNT. Les deux chaines devraient s’arrêter en mars 2025.