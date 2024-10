Murder Club : nouvelle série avec Eric Cantona ce soir sur M6 (29 octobre 2024)

Publicité





Murder Club du 29 octobre 2024 – Ce mardi soir, M6 lance sa toute nouvelle série « Murder Club » avec Eric Cantona dans le rôle principal.





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Murder Club, le synopsis

Après avoir échoué lors d’une interpellation décisive, Amélia Delcourt, 32 ans, récemment promue à la brigade criminelle, est écartée de l’enquête sur « Shakespeare », un tueur en série actif depuis dix ans. Mais quand Juliette, 17 ans, disparaît, Amélia, convaincue qu’il s’agit d’un enlèvement, décide de poursuivre l’enquête en secret. Chez les parents de la jeune fille, elle croise Daniel Hansen, un ancien profiler médiatique déchu, déjà sur la piste…

Murder Club du 29 octobre 2024 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1

Saison 1 – épisode 2

Réintégrée à la cellule Shakespeare, Amélia interroge la petite amie de la dernière victime de Shakespeare, rescapée du tueur, et recourt en secret aux compétences psychologiques de Daniel pour la faire parler. Amélia et Fauvel découvrent alors que l’arme du crime appartenait à un tueur en série coffré il y a plus de dix ans, vendue à des enchères illégales d’objets liés à des assassinats…

Avec Éric CANTONA (Daniel Hansen), Tiphaine Daviot (Amélia Delcourt), Catherine HOSMALIN (Babeth Delcourt), Vinnie DARGAUD (Julien Fauvel), Catherine HOSMALIN (Babeth Delcourt), Laurent CAPELLUTO (Bruno Castelli), Cathy MIN JUNG (Beaumont), Sarah Espour (Avenel), Frédéric Lubansu (Forest), Christelle CORNIL (Estelle), Benoît Verhaert (Lenoir), Didier De Neck (Juge Edouard)

VIDÉO extrait

Découvrez « Murder Club » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY