« Noël, mon ex et moi » : votre téléfilm de Noël ce 17 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Noël, mon ex et moi » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 17 octobre 2024 – C’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Noël, mon ex et moi ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Noël, mon ex et moi » : l’histoire, le casting

Ali a rompu avec son fiancé, Graham, il y a six mois. Bien qu’ils n’aient plus aucun contact, elle est restée très proche de sa famille. Lorsque Graham informe ses parents qu’il ne pourra pas être présent pour Noël, ces derniers décident d’inviter Ali, qu’ils considèrent comme leur propre fille. Cependant, à la dernière minute, alors qu’Ali est déjà chez eux, Graham change d’avis et décide de rejoindre sa famille pour les fêtes. À son arrivée, il est furieux de découvrir qu’Ali a été invitée. Malgré la tension, ils devront cohabiter et tenter de préserver l’esprit de Noël.

Avec : Leighton Meester (Ali Moyer), Robbie Amell (Graham Stroop), Michael Hitchcock (Dennis), Kathryn Greenwood (Jeannie)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les olympiades de Noël ».

« Les olympiades de Noël » : l’histoire et le casting

Comme chaque année, la ville d’Harrison Falls célèbre Noël avec des épreuves à la fois amusantes et déjantées. Mac, jeune professeure de biologie, attend cet événement avec impatience. Mais cette fois, Chase Weston, l’ancien prodige du lycée devenu une célèbre star d’Hollywood, revient dans sa ville natale pour les fêtes. Et Mac le connaît très bien, peut-être un peu trop… Le destin leur offrirait-il une seconde chance de raviver leur histoire passée ?

Avec : Sarah Drew (MacKenzie Graves), Justin Bruening (Chase Weston), Dorian Giordano (Jérémy), Brian Sills (Simon Cook)