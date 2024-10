Qui est derrière le Maître du Jeu ? Tous les indices et pronostics !

Publicité





Qui est « Le Maître du Jeu » dans le jeu d’enquête de TF1 diffusé chaque vendredi soir et présenté par Laurent Ruquier ? Alors que les enquêteurs peinent à le démasquer et que vous découvrirez le second épisode ce soir, on fait le point sur les indices à disposition et les pronostics quant à son identité !





Au cours du premier prime, mais aussi sur TF1+, de nombreux indices ont été dévoilés pour tenter de découvrir qui est le Maître du Jeu.







Les indices à disposition

Premier indice : boite de thon

Indices dans la première bobine :

– le jingle de la météo sur TF1

– une horloge sur 8h ou 20h

– ses héros sont Sherlock Holmes, Lupin, Catseye

– des petites annonces dans un journal



Indices dans la seconde bobine :

– « I will survive » de Gloria Gaynor

– un numéro de téléphone avec l’indicatif +212, qui correspond au Maroc

– un contact « attaché de presse » dans son téléphone

– des plantations de tulipes et de géraniums

– Arsène Lupin

– rendez-vous dans un institut UV

– des photos souvenirs : une étoile de mer sous l’eau, une plage avec des palmiers, un plongeur

– archives de ses recherches : tuto danse de salon, Tooloo Airlines compagnie aérienne, trucs et astuces pour la maison, tutti quanti, tuto crochet débutant, turbo

– une vidéo de danse de salon

Indice bonus : Chevalier

Les noms restants sur le mur des 100 visages

Sur le mur des 100 visages se cache l’identité du Maître du Jeu. A l’issue de la première soirée, il ne restait plus que 78 noms. Les voici pour vous aider dans votre enquête !

Nos pronostics

Chez Stars-Actu, pour l’instant on pense à Jamel Debbouze, qui est franco-marocain, créateur du festival Marrakech du Rire, et qui a joué dans la série « Lupin » aux côtés d’Omar Sy. La danse pourrait faire référence à sa vidéo aux côtés de Stromaé pour « Alors on danse », et la chanson « I Will Survive » au fait qu’il ait survécu à un terrible accident dans une gare. L’indice « chevalier » ferait référence à sa mini-série de sketchs « Les Chevaliers de la table basse ». Et enfin celui du 20h pour sa femme, Mélissa Theuriau, qui avait refusé le poste de joker au 20h de TF1.

Mais beaucoup d’indices pourraient aussi coller avec Franck Dubosc : il a joué un présentateur de JT dans « Toute ressemblance », il dansait dans « Rumba la vie », a participé aux Marrakech du Rire, les petites annonces pour ses duos avec Elie Semoun, et dans « Stars sous hypnose » il s’était retrouvé dans la peau d’un gentleman cambrioleur comme Arsène Lupin.

A suivre avec les nouveaux indices ce soir sur TF1 !