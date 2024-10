Les Cinquante du 18 octobre 2024 : un gros clash (résumé + replay épisode 35)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 35 du vendredi 18 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 35 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les éliminations de Frédérique et Carla.





Cassandra en veut à Nikola pour ses propos lors de la cérémonie. Il s’excuse pour ce qu’il a dit, il ne voulait pas la blesser. Cassandra apprécie qu’il s’excuse.







Le Lion annonce que le cachot est ouvert. Ça fait peur à tout le monde ! Le Chien arrive et choisit Eddy et Julie ! Ils sont tous les deux en panique. Le Lion explique que dans le noir, ils auront les mains liés et leur but sera de trouver un maximum de clés dans des cubes. Chaque clé rapporte 200 euros mais ils sont inquiets de ce qui se trouve dans les bacs. Et bien sûr il y a des bestioles dans chaque bac !

Ils font clairement des crises d’angoisse. Mais ils prennent sur eux et le Lion les félicite, ils ont réussi à récolter 600 euros pour la cagnotte. Elle monte à 10.300 euros !



Les joueurs improvisent une partie de golf. Ils passent tous un bon moment, ils forment 2 équipes filles contre garçons et décident que les perdants auront un gage. Les garçons gagnent ! Nikola et Kévin demandent aux filles de nettoyer leur chambre. Séphora refuse !

Le Lion annonce une soirée blanche devant le château. Sacha en profite pour se réconcilier avec Emma.

Julie B., Hillary, Séphora et Coumba décident de s’allier. Mais elles doutent beaucoup d’Eddy. Et de son côté, Eddy décide de parler à Nikola au sujet des prochaines éliminations. Il sait désormais qu’il passera toujours en dernière position dans son alliance.

Très vite, tout le monde s’interroge sur les éliminations et les masque tombent. Julie annonce à Soraya qu’elle pourrait l’éliminer sans problème et Soraya affirme que plusieurs couples se sont formés par stratégie ! Julie le prend mal et un gros clash éclate entre les deux. Jordan soutient Julie alors que Soraya a envie d’abandonner.

Les Cinquante, le replay du 18 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 35 ce vendredi 18 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 21 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 36.