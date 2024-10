Publicité





Reportages découverte du 26 octobre 2024, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 26 octobre 2024 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les aventuriers des fourneaux » (inédit)

Chaque année, des milliers de Français se lancent dans l’ouverture d’un restaurant. Parmi eux, beaucoup sont des novices, séduits par la notoriété des grands chefs et le prestige des émissions culinaires. Pour certains, il s’agit d’une reconversion professionnelle pour vivre pleinement leur passion de la cuisine, tandis que d’autres souhaitent redonner vie à un village grâce à leur établissement. Cependant, ouvrir un restaurant est un parcours semé d’obstacles : la moitié des établissements ferment avant d’atteindre trois ans. Pendant un an, nous avons suivi le quotidien de quatre restaurateurs qui se lancent dans cette aventure unique : ouvrir leur tout premier restaurant.

A 14h50 : « Bien dans leurs belles pompes » (rediffusion)



Après le lit, l’objet dans lequel nous passons le plus de temps est… la chaussure ! Qu’elle soit en cuir, en toile, à talons ou à scratch, ancienne ou futuriste, la chaussure nous accompagne à chaque pas. Derrière cet objet quotidien se cachent des passions, des vocations, et même des obsessions. Nous avons rencontré quatre passionnés de chaussures : Alexis, unique collectionneur de souliers anciens en France, est épris d’un savoir-faire perdu et rêve de faire découvrir sa collection au public. Karim, quant à lui, est l’inventeur de la « smartshoe », une chaussure intelligente et connectée qui pourrait bien révolutionner notre quotidien. Mathilde commence sa carrière comme bottière à l’Opéra de Strasbourg, où elle fabrique des chaussures sur mesure pour les spectacles à venir. Enfin, Olivier, cireur de chaussures professionnel, redonne vie à ce métier oublié avec un succès fulgurant !