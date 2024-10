Star Academy 2024 : le programme des deuxièmes évaluations

Publicité





Star Academy 2024, évaluations semaine 2 – Premier dimanche à 14 au château de la Star Academy au lendemain de l’élimination de Maylis.





Et ce soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des secondes évaluations, qui auront lieu mardi matin.







Star Academy, une chanson et une danse pour les secondes évaluations

Cette semaine alors que le prime aura pour thème « Tous en chœur », les académiciens vont devoir chanter à capella sur une chanson au choix parmi la liste donnée par Michaël Goldman. Ils auront ensuite une danse dont une petite chorégraphie imposée par Malika.

Pour ces évaluations, les élèves ont le choix parmi 7 titres à chanter en solo ou en duo :

– « Bad Boy » de Yseult

– « Dommage » de Bigflo & Oli

– « What Was I Made For? » de Billie Eilish

– « At Last » d’Etta James

– « Crazy » de Gnarls Barkley

– « Le coup de soleil » de Richard Cocciente

– « Les murs porteurs » de Florent Pagny

– « Donne moi le temps » de Jenifer

– « Hallelujah » de Leonard Cohen

– « Without You » de Mariah Carey



Pas de duo cette semaine, chaque élève passera seul. Il y aura aussi une danse, un morceau de chorégraphie imposée par Malika avec une partie impro en plus. Et notez que Marine, immunisée, a choisi de passer quand même les évaluations afin de se battre pour tenter d’être de nouveau dans top 3 !

A l’issue des évaluations, les professeurs vont désigner trois nommés. L’un sera sauvé par le public samedi et l’autre par les élèves. Le dernier sera éliminé. Mais cette année, nouveauté, les trois meilleurs élèves de la semaine seront annoncés chaque jeudi. Ces derniers devront ensuite s’affronter durant le prime dans le but de décrocher une immunité pour la semaine suivante.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la toute première quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.