Star Academy du 15 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 15 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de lundi des académiciens au château. Réveil difficile pour tout le monde, sauf pour Maïa qui déborde d’énergie !











Après le petit déjeuner, la journée débute avec le cours de chant de Sofia Morgavi. Un premier cours très riche pour les élèves, qui apprennent déjà beaucoup de choses ! Sofia insiste sur la respiration et le souffle. A la fin du cours, Noah vient lui parler pour lui demander des conseils concernant sa respiration.

Après le cours, certains ont déjà hâte des évaluations de la veille alors que d’autres sont déjà stressés.

Place ensuite au premier cours de danse avec Malika. Elle veut d’abord voir de quoi ils sont capables avant de leur apprendre la chorégraphie de leur hymne. Elle leur explique l’importance que ça aura chaque samedi soir. Ils apprennent la choré imaginée par leur prof et sont hyper enthousiastes. De retour au château, ils la refont tous ensemble !



Franck utilise sa minute de téléphone pour appeler sa mère. Et les répétitrices, Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, arrivent pour annoncer les artistes présents sur le prime 2 de samedi : Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Joseph Kamel, et Rag’n’Bone Man (programme détaillé ici).

Ils enchainent avec les test des élèves pressentis sur les duos avec les artistes. Et après le dîner, les élèves répètent les chansons pour les évaluations. Et direction les chambres pour une bonne nuit de sommeil avant les évaluations !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 5 octobre

Rendez-vous demain à 17h25 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy et l’annonce des premiers nominés. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.