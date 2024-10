Star Academy, les évaluations du 15 octobre : certains sortent du lot, Thomas se loupe, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 15 octobre 2024 – C’est ce matin qu’avait lieu les toutes premières évaluations de la Star Academy 2024. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors que les trois moins bons seront nominés demain soir !





Ils avaient tous le choix entre 7 chansons, en solo ou en duo, et un petit texte de moins d’une minute pour se présenter.







Star Academy : Franck ouvre le bal des évaluations

C’est Franck qui ouvre le bal de ces évaluations. Il a choisi « Je m’en vais » de Vianney. Michaël et Malika ont le sourire. Il enchaine sur son petit texte. Il a écrit un joli texte, avec une petite référence à leur hymne. Quand il rentre au château, les autres l’applaudissent ! Noah lui dit qu’il a fait une masterclass. Les élèves pensent tous que c’était très réussi.

Place ensuite à Julie, qui a choisi « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. Elle enchaine sur sa présentation, avec des photos d’elle avec sa famille qu’elle dispose sur la table des profs. Elle explique qu’elle a fait de la comédie musicale et qu’avec la Star Ac elle réalise un rêve d’enfant. Son texte a l’air de les emballer. Quand elle sort, tout le monde l’applaudit, mais Julie fait remarquer qu’elle s’est loupée dans les paroles du premier couplet.



On continue avec Emma, qui a choisi de chanter « Vie d’artiste » de La Zarra. C’est particulièrement réussi, elle finit très émue. Elle enchaine avec sa présentation, pour lequel elle prend son doudou. La prof de chant est émue, tout comme Marlène qui essuie ses larmes ! Elle ressort elle aussi sous les applaudissements des autres académiciens. Julie lui dit que c’était « incroyable ».

C’est au tour de Masseo, qui chante « Les Planètes » de Matt Pokora. Il a l’air stressé, c’est assez moyen, et pour sa présentation, il lit ce qu’il a écrit sur un carnet. Mais il ressort content de lui.

Place à Ebony et Marguerite, qui ont choisi de chanter en duo « Je m’en vais » de Vianney. Elles se réapproprient la chanson, les profs notent beaucoup de choses… Ebony passe la première pour son texte, elle lit et finit très émue. Marguerite enchaine, c’est assez long par rapport au timing imposé.

Noah a choisi « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. C’est propre. Et pour sa présentation, il n’a pas écrit son texte. Il explique qu’il y a un an il n’aurait pas imaginer pouvoir être ici, il n’osait pas chanter et personne ne savait qu’il chantait.

Maylis et Maureen ont choisi de se présenter en duo sur « Edge of glory » de Lady Gaga. Plusieurs faussetés sur la chanson, c’est moyen. Maylis passe la première pour sa présentation, elle explique avoir condensé ce qu’elle voulait dire. Maureen enchaine, elle explique avoir connu la Star Ac avec Grégory Lemarchal et elle écrit donc son histoire en utilisant le tableau.

Thomas passe ensuite, il a décidé de chanter « Because of you » de Kelly Clarkson. Il se trompe et oublie des paroles, c’est chaotique. Thomas enchaine sur sa présentation, il est très ému. Le prof de théâtre est ému en l’écoutant. Quand il sort, Noah, Marguerite et Masseo viennent le réconforter. Il pleure et il est très déçu de lui-même.

Charles passe à son tour et chante « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. C’est une prestation qui semble réussie, les profs notent pas mal de choses. Charles lit ensuite son texte et rend hommage à ses parents, qui n’ont jamais arrêté de croire en lui.

Place à Marine et Ulysse sur « Je m’en vais » de Vianney. Un duo vraiment réussi ! Ulysse commence pour la présentation, il explique qu’il avait déjà un groupe de rock à l’âge de 10 ans. Marine enchaine et explique que d’habitude elle se cache derrière l’humour.

Paul enchaine avec « Je vais t’aimer » de Michel Sardou. Ça sort clairement de la version originale et il prend beaucoup de libertés. Et il poursuit avec sa présentation, expliquant qu’il ne s’agit pas de son vrai nom et qu’il veut qu’on soit libre d’être celui qu’on veut être. Quand il ressort, les autres l’applaudissent.

Ces évaluations se terminent avec Maïa, qui chante « Vie d’artiste » de La Zarra. C’est très réussi ! Elle a ensuite écrit un texte. Les profs ont l’air conquis. Le prof de théâtre lui demande si elle a écrit son texte pour cette évaluation, Maïa avoue l’avoir écrit en début d’année et être venu avec. Les autres la félicitent, elle a clairement réussi son évaluation.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Emma, Franck, Marine, Ulysse, Maïa et Julie ont particulièrement réussi leurs évaluations aujourd’hui. Du côté des élèves qui risquent la nomination, on pense à Thomas, Masseo, Paul, Maylis et Maureen. Verdict mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1.