C à vous du 15 octobre 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 15 octobre 2024, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire de la dernière aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 De retour du Proche-Orient, Maryse Burgot, grande reporter pour France Télévisions, témoigne de la situation sur place : elle est l’invitée de C à vous. Elle publie le livre « Loin de chez moi. Grand reporter et fille de paysans »

🔵 Déserts médicaux : dans la Nièvre, des communes « interdisent » de tomber malade. On en parle avec Nicolas Berrod, journaliste au Parisien/Aujourd’hui en France



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Tanguy Pastureau pour son spectacle « Un monde hostile » au théâtre Tristan Bernard à Paris et en tournée dans toute la France en 2025

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Marc Veyrat, chef propriétaire à Megève

🔵 Dans la Suite de C à vous : Gérard Lanvin, Rolland Courbis et Kaaris pour le film « 4 zéros », en salle le 23 octobre; et Nana Mouskouri pour son album « 90ème anniversaire » disponible sur toutes les plateformes et en CD

