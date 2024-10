Star Academy du 19 octobre 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 19 octobre 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2024. Retour sur la journée de vendredi des académiciens au château.





Les élèves se lève tôt pour se rendre sur le plateau du prime alors que les trois nominés vont passer la journée seuls au château.







Publicité





Quand la sonnerie retentit pour le cours de sport, Maylis est encore au lit. Elle les rejoint en retard. Ladji fait sa séance avec les nommés, qui donnent tout.



Publicité





Pendant ce temps là, les élèves arrivent pour les répétitions sur le plateau du prime. Maureen ne sait toujours pas qu’on lui prépare une surprise pour « S’il suffisait qu’on s’aime », qu’elle ne chantera pas avec Julie mais avec Santa ! La chanteuse arrive, l’académicienne est super émue !

Paul, Maylis et Thomas retrouvent Marlène pour un cours d’expression scénique spécial, pour travailler leurs chansons du prime. Elle pousse Maylis à donner plus, elle est motivée pour tout donner sur le prime. C’est ensuite au tour de Paul. Elle lui conseille de mieux planter son décor. Et Thomas passe ensuite.

Au studio du prime, Franck, Marine et Ulysse doivent répéter leur battle pour l’immunité. Ils se donnent à fond, Marine avoue avoir la pression.

Au château, Thomas et Maylis profitent d’un temps calme pour se reposer et se confier. Ils préparent ensuite leurs bagages.

Sur le plateau, Ulysse et Emma rencontrent Jean-Louis Aubert. Ils répètent ensuite leurs duos.

Maylis appelle sa mère, elle tente de la rebooster. Et les élèves rentrent au château. Ils réalisent que c’est le dernier soir de l’un des trois nommés. Ils ont peur de partir. Noah et Ulysse réconfortent Thomas.

Tout le monde se couche, pour la dernière fois à 15 au château.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Thomas favori, Maylis et Paul en retard (SONDAGE)

Qui doit rester au château ? Thomas Paul Maylis Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 19 octobre

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.