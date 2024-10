Star Academy, les évaluations du 22 octobre : Marine, Franck et Emma au top, Masséo se rate, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 22 octobre 2024 – C’est ce matin qu’avait lieu les secondes évaluations de la Star Academy 2024. Un nouveau moment de pression et de stress pour les académiciens alors que les trois moins bons seront nominés demain soir.





Cette semaine, ils avaient tous le choix entre 10 chansons, à interpréter à capella. Ils avaient ensuite une danse, dont une partie était une chorégraphie imposée par Malika, et une impro.







Star Academy : Thomas ouvre le bal des évaluations

C’est Thomas qui ouvre le bal, il a choisi « Coup de soleil » de Richard Cocciente. C’est plutôt réussi sur la première partie de la chanson mais ça se gâte quand il monte. Thomas semble content de lui et précise qu’ils l’ont coupé un peu avant la fin, mais tout le monde conclut que ce n’est pas grave. Il enchaine avec la danse.

Ebony enchaine, elle a choisi « Bad Boy » de Yseult. C’est très réussi ! Elle continue avec sa danse, c’est très rythmé et fluide. Ebony a clairement fait une super évaluation.



Place à Paul, qui chante « Hallelujah » de Leonard Cohen. Il balance un bras pendant toute la performance, et il y a quelques problèmes de justesse. Il enchaine avec sa danse, qui semble bien réussie. Mais ça s’annonce compliqué d’éviter une nouvelle nomination.

C’est au tour de Maureen, qui a choisi « At Last » d’Etta James. C’est plutôt réussi, et elle fait une danse réussie également.

Place à Maïa, qui chante « Coup de soleil » de Richard Cocciente. Les profs prennent beaucoup de notes mais ça semble réussi, c’était une prestation vraiment jolie. Elle poursuit avec la danse, Malika a le sourire. Les profs lui chantent ensuite « Joyeux anniversaire ». Maïa sort déçue d’elle-même, elle dit qu’elle n’aime pas ce qu’elle a fait et pense qu’elle va être nommée. Les autres lui assurent que c’était bien.

Charles a choisi « Donne moi le temps » de Jenifer. C’est plutôt bien mais il y a des fausses notes. Il danse ensuite et c’est assez moyen.

On continue avec Emma, qui reprend « Bad Boy » de Yseult. Elle avoue qu’elle ne connaissait pas la chanson mais le texte lui parle énormément. C’est très réussi, et elle enchaine sur sa danse.

Place ensuite à Noah, qui a choisi « Crazy » de Gnarls Barkley. C’est pas mal mais peut être un peu faible par rapport à d’autres. Il termine avec sa danse.

On poursuit avec Ulysse qui chante « Coup de soleil » de Richard Cocciente. C’est réussi, il habite sa chanson. Et sa danse est dynamique et réussi aussi, on peut parler d’une belle évaluation !

Place à Julie, qui interprète « Bad Boy » de Yseult. C’est réussi, Hugues a le sourire et semble conquis. Sa danse est correcte aussi, c’est une évaluation réussie.

Franck passe à son tour, sur « Hallelujah » de Leonard Cohen. Michaël Goldman est conquis, il explique qu’il en aurait voulu plus ! Place à la danse, c’est réussi aussi.

Marine, immunisée cette semaine, passe quand même son évaluation. Elle a choisi « What Was I Made For? » de Billie Eilish. Clairement, c’est magnifique et elle peut viser une nouvelle fois le top 3 ! Et les profs ont le sourire pendant sa danse. Michaël Goldman la remercie d’avoir fait l’évaluation !

Masséo se loupe

On continue avec Masséo. Il interprète « Donne moi le temps » de Jenifer. En fin de chanson, Sofia lui demande de chanter une contine. Il chante « Une souris verte », Sofia lui fait reprendre le début de sa chanson avec la même énergie. Place ensuite à la danse. Quand Masséo ressort, il comprend que le fait que Sofia le fasse rechanter c’est que c’est raté. Il part s’isoler sur son lit, Marine vient le réconforter.

On termine avec Marguerite, elle a choisi « Coup de soleil » de Richard Cocciente. C’est très joli ! Elle enchaine avec la danse, c’est très énergique. Quand elle sort, elle pense avoir raté sa chanson mais les autres ont trouvé ça bien.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Marine, Emma, Franck, Ebony, et Julie ont particulièrement réussi leurs évaluations aujourd’hui. Du côté des élèves qui risquent la nomination, on pense à Thomas, Paul, Masséo, et peut être Noah et Charles. Verdict mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.