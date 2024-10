The Voice Kids du 5 octobre : les invités de la finale en direct ce soir sur TF1

Publicité





The Voice Kids du 5 octobre 2024 – Place à la grande finale de la saison 2024 de The Voice Kids ce soir sur TF1. Ce soir, les coachs – Claudio Capéo, Slimane, Lara Fabian et Patrick Fiori – n’ont plus qu’un seul talent par équipe et c’est le public qui décidera qui va gagner !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice Kids 2024, finalistes et artistes invités de la finale

Pour cette finale, chaque coach est représenté par un talent finaliste :

– Chez Patrick Fiori : April

– Chez Lara Fabian : Tim

– Chez Claudio Capéo : Louis

– Chez Slimane : Coline

Et ils accueilleront des invités prestigieux : JENIFER, YSEULT, PATRICK BRUEL, JÉRÉMY FRÉROT et KENDJI GIRAC.



The Voice Kids 2024, présentation de la finale

La grande Finale est arrivée, préparez-vous à vivre une soirée mémorable en compagnie d’invités prestigieux ! Quatre Talents sont encore en lice pour décrocher le titre de « The Voice Kids 2024 », représentant les équipes de Lara Fabian, Patrick Fiori, Slimane et Claudio Capéo.

Le show s’ouvrira avec une performance collective aux côtés d’un Super Coach d’exception. Chaque finaliste devra ensuite briller en solo, puis dans un duo avec un invité de renom. Le public votera une première fois pour désigner les deux super finalistes qui accéderont à l’ultime épreuve.

Ces deux talents s’affronteront dans un dernier duo avec leur coach respectif, avant que le public ne dévoile le vainqueur de cette 10ème saison tant attendue de « The Voice Kids ». Qui succédera à Durel ?