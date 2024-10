Echappées Belles du 5 octobre : direction l’Islande ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 5 octobre 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Islande, une île de feu et de glace » suivi de la rediffusion « La Grèce gourmande ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 5 octobre 2024, à 21h – « Islande, une île de feu et de glace »

L’Islande est avant tout un petit pays isolé au cœur des eaux glacées de l’Atlantique, à proximité du cercle polaire. Les glaciers y sont étroitement surveillés par des experts, et les Islandais, profondément connectés à la nature, s’investissent activement dans la protection de leur environnement. Le paysage volcanique de l’île est marqué par une activité intense, avec ses 130 volcans, dont une trentaine sont en activité, notamment dans la péninsule de Reykjanes au sud-ouest. Après 800 ans de calme, cette région connaît depuis trois ans une recrudescence de séismes et d’éruptions volcaniques.

Grâce aux habitants, Sophie Jovillard va explorer la relation complexe entre volcans et glaciers, qui façonne l’Islande. Comment la population parvient-elle à s’adapter à une terre en perpétuel changement, modelée par les coulées de lave, les raz-de-marée glaciaires et transformée par le réchauffement climatique ?



Les reportages : La péninsule de Reykjanes / Falljökull, le « glacier qui tombe » / Plage de Reynisfjara / Réchauffement climatique / Stafafell et l’église Stafafellskirkja / Les chevaux islandais

Echappées Belles du 5 octobre à 22h35 – « La Grèce gourmande »

Berceau de la civilisation occidentale, la Grèce invite la cheffe Anto Cocagne à un voyage où la gastronomie devient une véritable odyssée à travers l’histoire et la culture du pays. Au-delà des ingrédients simples et emblématiques que l’on connaît, elle découvrira comment la cuisine grecque puise dans la richesse de son terroir pour se réinventer, alliant tradition et modernité. C’est au cœur d’Athènes qu’Anto entame cette aventure culinaire…

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 5 octobre 2024 dès 21h sur France 5