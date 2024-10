Un Si Grand Soleil du 10 octobre : Muriel dérape, Eliott fait un choix (résumé et vidéo épisode 1487 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1487 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 10 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Yann est aux petits soins, il a préparé un petit déjeuner royal pour Johanna. Elle lui dit qu’il vaut mieux pas s’emballer avant la prise de sang. Mais Yann a un bon feeling. Il part travailler en lui disant qu’il l’aime… Johanna ouvre son ordinateur et se renseigne sur le test de paternité prénatal !

Maéva parle à Thaïs de ce qu’a fait Tom. Elle est en colère. Thaïs l’interroge sur l’agression de Levars, Maéva est convaincu qu’il ne peut pas avoir fait ça. Maéva lui demande de regarder le dossier mais elle n’a pas le droit. Elle est désolée, elle ne peut rien faire.



Publicité





Eliott n’écoute pas Maéva, il lui demande combien elle pourrait demander pour une rupture conventionnelle. Muriel lui dit qu’elle va y réfléchir mais elle ne veut pas quitter son job si vite. Eliott lui reproche de ne pas croire en eux, Muriel lui rappelle que ça ne se fait pas si vite. Elle ne compte pas le rejoindre avant un an, elle ne veut pas prendre se risque et elle aime son travail ! Eliott le prend mal et part travailler.

Manu appelle Eve pour lui proposer un nouveau dîner avec Eliott et Muriel. Mais Eve explique qu’elle l’a appelé pour prendre des nouvelles et il lui a raccroché au nez. Manu lui dit qu’elle ne devrait pas l’interroger sur son couple.

Yann a vérifié l’alibi de Roméo, il était bien en mer au moment de l’agression de Levars. Becker veut se concentrer sur Tom mais Manu est convaincu qu’il est innocent. Yann explique qu’ils attendent toujours les résultats d’analyse de la voiture de Levars. La garde à vue de Tom arrive à son terme, Becker annonce qu’ils le défèrent pour trafic de stupéfiants !

Chez L Cosmétiques, Muriel trouve que Boris a l’air crevé et l’interroge sur Victoire. Mais Boris ne l’écoute pas. Il va à l’imprimante, Muriel voit un message de Victoire qui dit qu’elle a passé une nuit très agréable… Pendant ce temps là, Charles informe Eliott que son oncle refuse de lui prêter de l’argent car il sort de prison. Eliott s’en prend violemment à lui. Charles l’envoie balader et lui dit de se débrouiller seul.

Au cabinet, Johanna reçoit ses résultats d’analyses, elle est bien enceinte mais peine à se réjouir. Sabine l’appelle, elle lui propose un apéro. Johanna refuse et finit par lui dire qu’elle est enceinte. Elle laisse ensuite un message vocal à Yann pour lui confirmer la bonne nouvelle. Yann pleure et annonce à Hugo la grossesse de Johanna ! Il est fou de joie pour eux.

Tom est avec Claudine dans le bureau du juge. Elle le brieffe, il craint d’aller en prison. Pendant ce temps là, Eliott appelle son ancien co-détenu pour le plan de Curtis… Il est prêt à replonger !

Boris vient parler à Muriel, qui est froide. Elle avoue avoir vu passer un texto de Victoire, elle ne trouve pas ça pro qu’il ait couché avec. Boris pense qu’elle est jalouse, il l’embrasse. Elle lui demande de se casser.

Tom est libre et retrouve Maéva, qui lui met une gifle. Elle est remontée. Il explique qu’il voulait faire de l’argent pour payer son expo. Maéva lui assure qu’elle n’a pas besoin qu’il se mette en galère pour elle. Tom lui assure qu’il n’a rien fait à l’avocat.

Curtis retrouve Eliott, il le paiera 1.000 euros par jour mais il ne doit pas poser de questions. Eliott rentre ensuite et retrouve Muriel, qui veut lui parler. Elle est prête à quitter L Cosmétiques pour se consacrer à leur projet ! Eliott est content mais ne comprend pas son changement d’avis. Eliott ment en disant que l’oncle de Charles a accepté. Il envoie un message à Curtis pour accepter.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna au coeur d’un drame, les résumés jusqu’au 25 octobre 2024

VIDÉO Un si grand soleil du 10 octobre

vidéo à venir