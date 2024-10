Les Cinquante du 9 octobre 2024 : qui va remporter le joker ? (résumé + replay épisode 28)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 28 du mercredi 9 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 28 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les éliminations de Joy, Kim et Lou.





Il fait beau et les joueurs profitent pour la première fois de la piscine. Kévin et Lisa-Marie se rapprochent… Mais Lisa-Marie ne sait pas encore ce qu’elle veut et préfère ne pas l’embrasser pour ne pas le faire espérer.







Le Lion annonce un « Cap ou pas cap ? » et c’est Lisa-Marie qui y va ! Elle décide de jouer et elle affronte le Renard. Mais c’est un échec ! Elle fait perdre 1.000 euros à la cagnotte !

Le Lion annonce une soirée « Summer Color » à la piscine. Jonathan compte en profiter pour comprendre les alliances et trouver des alliés. Il essaie de se rapprocher de Julie R. et elle lui parle des trois clans. Elle lui propose un pacte secret…



Colette décide de parler à Eddy. Il dit qu’il marche avec Enzo et elle, mais Enzo n’a plus confiance après qu’Eddy ait éliminé Lou.

Cassandra et Simon se retrouvent. Cassandra lui confie qu’elle a envie… d’un bébé ! Simon est choqué, il pense que c’est trop tôt et il veut se marier d’abord.

Et Lisa-Marie finit par embrasser Kévin ! Le lendemain, le Lion annonce un « coup de folie ». Les animaux arrivent avec un cerceau. Ils doivent former une chaîne en se tenant la main. Le Renard va donner un cerceau à Nikola en début de chaine et ils ont 2 minutes pour se le faire passer dans toute la chaîne sans se lâcher les mains et sans le faire tomber ! Ils sont efficaces, ils sont persuadés d’avoir réussi sur le fil mais le Lion annonce que c’est un échec !

Le Lion annonce le jeu joker ! Ils doivent se rendre dans l’arène. Ils découvrent un téléphone doré et le fameux joker sur un coussin. Le Lion annonce qu’à la clé pour celui ou celle qui remportera le joker, récupérer le pouvoir de Jordan ! Enzo est surmotivé.

SPOILER, le joker va aller à…

Impatient de savoir qui aura le joker et récupèrera le pouvoir de Jordan dans le prochain épisode ? On peut déjà vous dire que ce sera… EMMA !

Les Cinquante, le replay du 9 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 28 ce mercredi 9 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 10 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 29.