Un Si Grand Soleil du 14 octobre : Laura sous le choc, elle surprend Ludo ! (résumé et vidéo épisode 1489 en avance)

Un si grand soleil du 14 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1489 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 14 octobre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Johanna remarque que Yann s’est levé super tôt. Il regarde déjà des lits pour bébé, Johanna pense que c’est un peu trop tôt. Johanna se moque de Yann et elle reçoit un appel de Ludo. Elle ne répond pas et dit que c’est Claudine…

Louis est avec les tee-shirts, sa mère les trouve très beau mais lui demande s’il pense qu’il va réussir à écouler les 100 exemplaires. Il en a vendu 20 pour l’instant et il a rendez-vous avec quelqu’un pour booster ses ventes. Louis retrouve Tom pour qu’il en vende au lycée. Tom trouve que 35 euros c’est super cher. Louis lui dit qu’il va se débrouiller, Tom lui dit qu’il va les vendre.



Ludo retrouve Johanna dans la rue, elle est en colère et dit ne pas avoir le temps. Ludo lui dit qu’il a vu Claudine, elle lui a dit qu’elle est enceinte. Ludo dit qu’il se pose des questions, Johanna lui dit que pour elle, c’est Yann le père et c’est tout. Elle lui dit de lui foutre la paix et s’en va.

Laura ramène des chouquettes au commissariat, elle demande à Elise ce qu’elle apporte ce soir. Elise lui dit qu’elle s’occupe de tout.

Tom propose un tee-shirt à Achille, lui aussi hallucine sur le prix mais il lui en prend un. Tom propose ensuite à Tiago mais ça ne lui plait pas. Achille veut lui rendre mais Tom lui rappelle qu’ils font ça pour Maéva.

A la galerie, Alix demande à Maéva quand elle va voir son travail. Elle lui dit qu’elle lui montrera bientôt. Alix lui rappelle qu’elle doit être prête, elle n’a pas de plan B. Maéva lui assure qu’elle aura tout à temps, elle ne loupera pas sa chance.

Robin retrouve Louis, qui lui avoue qu’il a du mal à vendre les tee-shirts. Il lui propose d’en vendre à la fac mais Robin lui dit que c’est interdit. Il lui en achète un. Pendant ce temps là, Tom insiste auprès de Noura mais elle trouve ça trop cher. Sabine le surprend et lui rappelle qu’il n’a pas le droit de vendre au lycée. Il explique que c’est pour Maéva et essaie même de lui en vendre un.

Ludo se confie à Elodie : des mois que Johanna essaie de faire un enfant avec Yann sans succès, et là ils couchent ensemble et elle tombe enceinte ! Elodie lui demande ce qu’il compte faire si c’est son enfant. Il ne s’est pas posé la question.

Laetitia est toujours au chevet de Serge. Pendant ce temps là, Manu explique à Yann qu’il va aller parler à Rémi à la ferme. Et Yann a découvert des traces sur le vélo de Tom qui confirment la chute.

Tom retrouve Louis, il a vendu 5 tee-shirts. Il explique qu’ils sont trop chers et il arrête, il a failli aller chez la proviseure. Maéva pense que Tom a raison. Maéva s’inquiète et se demande ce qu’elle va dire à Alix. Louis lui assure qu’il va trouver une solution. Chez lui, Louis cherche un influenceur branché street-art, Marc trouve que c’est une bonne idée.

Au cabinet, Johanna s’en prend à Claudine. Elle lui reproche d’avoir parlé de sa vie privée à Ludo. Elle est désolée.

Manu vient parler à Rémi, il l’interroge sans qu’il s’en rend compte et propose de l’aider. Il lui explique que pendant la manif, Ludo s’est écarté du groupe et il est revenu un peu énervé. Pendant ce temps là, Johanna évite toujours les appels de Ludo. Et Yann est aux petits soins. Elle lui dit qu’elle a trop de chance de l’avoir. Ludo lui laisse un message vocal, il dit qu’il est désolé s’il a été maladroit. Il dit qu’il a besoin de savoir s’il est le père de cet enfant, ils ont couché ensemble dans moins de 10 jours… Laura a tout entendu et s’en va !

VIDÉO Un si grand soleil du 14 octobre

vidéo à venir