Les Cinquante du 11 octobre 2024 : clashs, larmes et nouveau jeu (résumé + replay épisode 30)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 30 du vendredi 11 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 30 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Simon et Nikola dans le cachot.





Ils doivent trouver le nombre exact d’habitants dans le cachot, il leur reste 2 minutes mais ils ont couchés au sol, terrifiés. Nikola décide de se ressaisir ! Le temps est écoulé, le Lion demande une réponse : ils disent 5, mais c’est raté ! Ils font perdre 1.000 euros à la cagnotte commune ! En rentrant au château, ils mentent sur la façon dont ils ont perdu…







Publicité





Hillary décide d’aller parler à Nikola au sujet de Séphora. Mais Nikola refuse de faire de nouveaux efforts… Hillary se donne pour mission de les réunir. Elle propose à Simon et Cassandra de leur organiser un date. Elle en parle à Séphora, qui n’est pas emballée mais accepte. De son côté, Simon insiste auprès de Nikola. Mais il refuse et ça vexe Séphora.

Le Lion organise une nouvelle soirée. Tout les couples en profitent et Soraya décide de draguer Nikola ! Elle y va et annonce la couleur ! Elle perd ses moyens et se rétracte en disant que c’est une blague. Il comprend qu’elle le drague, mais il la considère comme une petite soeur. Elle comprend que ça n’ira pas plus loin.



Publicité





De son côté, Jonathan en profite pour s’isoler à Séphora. Nikola les observe, il est jaloux… Simon va en éclaireur, Séphora n’apprécie pas et l’envoie balader. Un gros clash éclate entre Simon et Jonathan ! Séphora s’affiche ensuite entrain de danser avec Jonathan. Soraya décide d’aller lui dire qu’elle manque de respect à Nikola, et évidemment elles se disputent.

Et un autre drama éclate entre Carla G. et Inès, à qui elle reproche de draguer Alex. Ça donne un nouveau clash !

Le lendemain matin, Enzo se réveille de bonne humeur. Emma a le joker, il sait que le vent a tourné et que le prochain jeu s’annonce en leur faveur !

Séphora vient s’asseoir à la table de Nikola, tout le monde les laisse… Nikola décide de lui parler. Il regrette de lui gâcher son aventure. Séphora avoue qu’il a une grande place dans son coeur mais elle n’a pas aimé son comportement de la veille. Et elle en a marre que tout le monde lui parle de lui, elle s’énerve et ça tourne encore au clash. Nikola finit en larmes, Jean-Pascal vient le réconforter.

Le Lion annonce le nouveau jeu, tout le monde se prépare. Emma a la pression avec son pouvoir, elle doit absolument gagner le jeu dans l’arène. Jordan se sent lui aussi en danger !

Les Cinquante, le replay du 11 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 30 ce vendredi 11 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous samedi 12 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 31.