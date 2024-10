Un Si Grand Soleil du 24 octobre : Louis fait un carton, Levars en phase de réveil (résumé et vidéo épisode 1497 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 24 octobre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1497 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 24 octobre 2024.





Louis filme l’influenceuse qui fait la promo du live de Maéva. Ils vont rejoindre Maéva à la galerie.

Johanna reçoit un appel de Claudine, qui veut prendre de ses nouvelles. Johanna dit qu’elle va mieux, elle sera de retour la semaine prochaine. Claudine lui assure qu’elle est là, et elle est sincère. Elle dit avoir fait plusieurs fausses couches avant d’avoir Sabine, avec Clément ils pensaient qu’ils auraient jamais d’enfants. Elle comprend ce qu’elle traverse et lui dit de garder espoir. Johanna lui dit que c’est gentil, mais elle a du mal à se projeter. Claudine lui souhaite plein de courage.



Manu est aux côtés de Laetitia à l’hôpital, elle pleure et lui demande s’il a du nouveau. Manu avoue qu’ils avaient une piste mais pas la bonne. Ils vont continuer à creuser et vont trouver. Laetitia veut juste qu’il se réveille mais ça fait 3 semaines, aucun signe ni évolution. Elle a peur qu’il ne se réveille jamais. Camille voulait venir quelques jours, Laetitia lui a dit de ne pas venir pour la préserver.

Maéva est au téléphone avec Tom, elle a la pression avant le live. Tom l’encourage, il pense que la vente des tee-shirts va exploser et ça va faire une belle promo pour l’expo. Il lui dit faire comme si elle était seule, ça va bien se passer.

Manu et Elise font le point, il manque une balle dans le fusil de Levars mais ils ne savent pas sur qui il aurait tiré.

A la galerie, c’est l’heure du live. Alix est avec Louis et Loki, l’influenceuse. Loki présente Maéva, Louis et Alix. Louis annonce qu’il va développer sa gamme. Tom et Achille regardent le live au lycée, Tom est fier de Maéva. Au commissariat, Thaïs regarde aussi. Elle montre à Elise et lui propose d’acheter un tee-shirt. Mais il coûte 50 euros, Elise dit que c’est au dessus de ses moyens.

Johanna appelle Ludo, il y a eu un non-lieu, aucune poursuite contre lui. Johanna lui dit qu’il peut porter plainte contre Laura et demande des dommages et intérêts, mais elle ne peut plus le défendre. Ludo ne veut pas porter plainte, il veut tourner la page. Il demande à Johanna comment elle va, il est désolé pour tout ça. Il a l’impression d’un énorme gâchis.

Alix félicite Maéva, elle est bluffée et rassurée pour l’expo. Loki est ravie aussi, elle a gagné des abonnés.

Rémi voit que Ludo ne va pas bien, mais il lui assure que ça va, on a reconnu son innocence. Ludo explique à Rémi que ça lui fait bizarre. Rémi comprend qu’il est amoureux de son avocate, Ludo dit que c’est plus compliqué que ça et il compte faire une pause dans sa vie amoureuse.

Johanna veut aller marcher, elle propose à Yann de l’accompagner. Elle lui propose aussi de poser quelques jours pour partir tous les deux. Il accepte, Johanna lui propose un lac dans les Hautes Pyrénées.

Louis, Maéva, Alix et Loki préparent les commandes de tee-shirts. Pendant ce temps là, Léonore parle à Marc du succès de leur fils, qui a écoulé 200 tee-shirts en une journée. Elle pense que cette expérience sera plus utile que ses cours ! Mais Marc s’inquiète pour ses partiels de la semaine prochaine.

Louis explique à Maéva, Alix et Loki qu’ils ont fait un bénéfice net de 4.500 euros. Et Alix compte fêter ça, l’expo fait déjà parler.

Elise et Manu cherchent toujours à comprendre pour Levars mais sont dans une impasse. Pendant ce temps là à l’hôpital, Serge montre des signes de réveil !

