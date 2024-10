Star Academy : les duos et chansons du 3ème prime du 26 octobre dévoilés

Publicité





Star Academy 2024, liste des duos et chansons du 3ème prime du samedi 26 octobre 2024 – C’est samedi qu’aura lieu le 3ème prime en direct de la Star Academy. Alors q’un premier élève sera éliminé ce soir là, les premières stars invitées seront en plateau pour des duos avec les académiciens !





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Publicité





Star Academy 2024, la liste des chansons du prime 2 du 19 octobre

En duos avec les artistes :

– Kendji Girac chantera « Évidement » avec Julie

– Barbara Pravi chantera « Voilà » avec Ebony ou Emma

– Jérémy Frérot chantera « Un homme » avec Franck ou Ulysse

– David Hallyday chantera « Sang pour sang » avec Thomas ou Charles

– Héléna chantera « Summer Body » avec Maureen

Collégiale

– l’hymne « Recommence moi »

– « L’envie d’aimer » de Daniel Levi



Publicité





Entre académiciens

– Marine, Franck et Julie sur « You raise me up » de Josh Groban

– Ulysse et Emma « We will rock you » de Queen

– Marguerite et Emma auront un tableau chorégraphié par Malika sur « Disturbia » de Rihanna

– Franck, Thomas, Charles, Ulysse et Emma « Dans les yeux d’Emilie »

– Maïa, Maureen et Emma « Free from desire » de Gala

Chaque nominé aura sa chanson pour défendre sa place et convaincre le public :

– Paul « Jailhouse Rock » d’Elvis Presley

– Masséo « Parce qu’on vient de loin » de Corneille

– Noah : ?

Sondage Star Academy nominations semaine 2

Qui doit rester ? Noah Masséo Paul Résultats Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.